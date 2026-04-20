"Bu iki ülkenin orta sahası Hollanda milli takımından çok daha iyi"

Valentijn Driessen, Hollanda milli takımı için ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan yaklaşan Dünya Kupası konusunda karamsar. De Telegraaf gazetesinin Oranje takipçisinin görüşüne göre, Oranje kadrosunda kulüplerinde gerçekten fark yaratan çok az oyuncu var.

Kick-Off podcast'inde, Hollanda milli takımının as oyuncularından Tijjani Reijnders'in artık Manchester City'de düzenli olarak forma giymediğine dikkat çekiliyor. Driessen hemen ardından, "Her maça çıkan as oyuncular daha da var" diye ekliyor.

"Hollanda milli takımı için işler çok zor olacak diye düşünüyorum. Hiçbiri kendi kulüplerinde en iyi oyuncular arasında yer almıyor. Neredeyse hepsi kendi takımlarında değiştirilebilir oyuncular," diyor Driessen ve Koeman'ın takımının Dünya Kupası'nda sorunlar yaşayacağını öngörüyor.

Hollanda'yı yakından takip eden Driessen şöyle devam ediyor: "Yani hesaplayın. Ve sonra Dünya Kupası'na bu kadroyla çıkacaksınız. Bu çok zor bir durum olacak."

"Frenkie de Jong, Reijnders ve Ryan Gravenberch'ten oluşan bir orta sahanız varsa, o zaman gerçekten harika bir orta sahanız var demektir," diyor meslektaşı Mike Verweij, Oranje'nin Dünya Kupası şansları konusunda çok daha iyimser bir tavır sergiliyor.

"O zaman iyi bir orta sahanız var, ama harika bir orta sahanız yok. Bunu örneğin Portekiz'in orta sahasıyla karşılaştırırsanız, Paris Saint-Germain'den o iki genç (Vitinha ve João Neves, ed.) ve Bruno Fernandes ile. O bambaşka bir durum," diyor Driessen, 2016 Avrupa Şampiyonu ile karşılaştırma yapıyor.

"Ve Fransa'ya bakın. Orada ne tür bir orta saha kurabiliyorlar. Hollanda milli takımından daha iyi üç orta saha kurabilirler," diyen gazeteci, 2022 Dünya Kupası finalistini Oranje'den çok daha üstün görüyor.