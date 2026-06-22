Bu, Hollanda milli takımının yıldız oyuncusu Crysencio Summerville ile ilgili büyük bir yanlış anlaşılmadır

Feyenoord, Crysencio Summerville’i Mats Knoester ile yaşanan soyunma odası olayı nedeniyle takımdan göndermedi. Bu, kanat oyuncusu Dünya Kupası’nda göz doldururken birçok yerde dolaşan yanlış bir iddiadır.

Şu anda 24 yaşında olan Summerville, Feyenoord'un ortalamanın üzerinde başarılı olan 2001 doğumlu genç oyuncular grubundan geliyor.

2018 yılında Summerville, takım arkadaşı Knoester ile yaşadığı bir tartışmayı çözmek için kardeşini devreye soktuğu için Feyenoord'un genç yeteneği olarak olumsuz haberlere konu olmuştu.

Feyenoord, bu olay nedeniyle ona ağır bir ceza verdi: Summerville, sözleşmesine göre en yüksek para cezasına çarptırıldı, 2019'un başına kadar uzaklaştırma cezası aldı ve ardından Rotterdam kulübü onu FC Dordrecht'e kiraladı.

Summerville, Dordrecht’te yeteneğinin ilk sinyallerini verdikten sonra, Feyenoord onu yeniden kiralamayı tercih etti; bu kez ADO Den Haag’a.

Yine de Feyenoord, Varkenoord’daki olay nedeniyle Summerville’i satmayı hiçbir zaman tercih etmedi. Hatta daha da ötesi: 2020’de Rotterdamlı oyuncu, A takımın hazırlık kampında bir şans daha elde etti.

Bu hazırlık döneminde Dick Advocaat’ın Luciano Narsingh’i tercih ettiği anlaşılınca Summerville sabrını yitirdi. Sözleşmesini uzatmamaya karar verdi ve Leeds United’ın teklifini kabul etti. Feyenoord, İngiltere’de West Ham United formasıyla milli oyuncu statüsüne yükselen bu büyük yetenek karşılığında nihayetinde sadece 1 milyon euro ve bir satış payı aldı.