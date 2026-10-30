Manchester City’nin genç yıldızı Allan, Brezilya A Milli Takımı’na ilk kez çağrılmasını bir zamanlar kendisine inanılmaz derecede uzak görünen bir hayal olarak nitelendirdi. Eski Palmeiras forveti, Premier League’e transfer olduğundan bu yana hızla yükseldi ve performansıyla Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin dikkatini çekti.

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Manchester City’nin genç yıldızı için rüya gerçek oldu

Allan, Brezilya A Millî Takımı kadrosuna ilk kez çağrılmasının ardından büyük sevinç yaşıyor. Yaz transfer döneminde Etihad Stadyumu’na dikkat çeken bir transfer yapan 22 yaşındaki oyuncu, Carlo Ancelotti’nin Japonya ve Singapur ile oynanacak millî maçlar için belirlediği 26 kişilik kadrodaki yeni isimlerden biri oldu. Bu davet, İngiltere’deki hayatına hızla uyum sağlayan Allan için bir ödül niteliğinde. Enzo Maresca’nın takımıyla beş yıllık sözleşme imzalayan Allan, Carabao Cup’ta Norwich City karşısında alınan 5-0’lık galibiyette bir gol atıp bir asist yaparak hemen etkisini gösterdi.

Bu dönüm noktasına ilişkin konuşan hücum oyuncusu, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya tarafından kadroya alınmaktan duyduğu büyük gururu dile getirdi. “Yaşadığım bu dönemden dolayı çok mutluyum. Futbolu izleyerek ve futbolun içinde büyüyen her çocuğun hayalinin bu olduğuna inanıyorum. Brezilya Millî Takımı’nda olmak bir hayal. Bir zamanlar bunun benim için çok uzak olduğunu düşünüyorum ama bugün kadroya çağrılmanın, Brezilya Millî Takımı formasını giyebilmenin ve ülkemizi onurlandırabilmenin nasıl bir duygu olduğunu yaşayabiliyorum. Bu benim için çok değerli. Oraya gidip elimden gelenin en iyisini yapmayı ve Tanrı’nın izniyle orada kalmayı umuyorum” dedi. Açıklamaları Globo’ya yaptı.

Çarpıcı transfer bedeli ve hızlı yükseliş

Allan’ın ağustos ayında Manchester’a transferi, son dönemde bir Brezilya kulübünün yer aldığı en önemli anlaşmalardan biriydi. Palmeiras, 37,5 milyon avrosu garanti, 2,5 milyon avrosu ise performansa bağlı bonuslardan oluşan toplam 40 milyon avroluk paket karşılığında satışına onay verdi. Bu anlaşma, Allan’ın ülkenin en parlak yeteneklerinden biri olarak konumunu pekiştirdi. Transfer bedelinde yalnızca Chelsea’nin Estevao ve Real Madrid’in Endrick için ödediği tutarlar onun önündeydi.

Allianz Parque’dan ayrılışı, Palmeiras tarihinin en yüksek bedelli üçüncü satışı oldu ve kendisinden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu. Manchester City’ye gelişinden bu yana genç forvet, kulübün potansiyeline neden bu kadar büyük yatırım yapmak istediğine dair işaretler verdi. A takım kadrosuna sorunsuz uyum sağlayarak Ancelotti’ye Brezilya hücumunda etkili bir seçenek daha sundu.

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Ancelotti, Brezilya kadrosuna yeni isimler katıyor

Ancelotti, 2026’nın son millî maç arasına girilirken seçeneklerini yenilemeyi sürdürüyor. Son Brezilya kadrosundaki tek yeni isim de Manchester City oyuncusu Allan değil. İtalyan teknik direktör, Cruzeiro’dan Jonathan Jesus ve Corinthians’ın orta saha oyuncusu Andre Luiz’i de ilk kez kadroya çağırdı. Shakhtar Donetsk’te forma giyen Marlon Gomes ve Alisson Santana da ilk kez A Millî Takım kadrosuna seçildi.

Bu yeni yetenekler, teknik ekibin bir sonraki resmî maç döneminden önce oyuncu havuzunu genişletmeye yönelik stratejik bir değişime gittiğine işaret ediyor. Brezilya, Avustralya karşısında alınan 1-1’lik beraberlik ve 4-2’lik galibiyetin ardından Hindistan’ı 4-0 yendiği, farklı sonuçlara sahne olan bir dönemin ardından hazırlık maçlarına çıkacak. Allan gibi istekli genç oyuncuların kadroya alınmasıyla galibiyet serisinin sürdürülmesi hedefleniyor.

Asya turnesinde sırada ne var?

Brezilya, 2026 fikstürünü Asya’da, Singapur Ulusal Stadyumu’nda oynayacağı iki maçla tamamlayacak. İlk sınav 14 Kasım’da Japonya’ya karşı verilecek. Üç gün sonra, 17 Kasım’da ise Singapur ile karşılaşacak. Bu maçlar, Allan’a ilk millî maçına çıkması ve uluslararası futbolun en üst seviyesinde yerinin olduğunu kanıtlaması için ideal bir fırsat sunuyor.