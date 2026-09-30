Orta sahanın merkezindeki Alman milli takım dizilişinin “büyük bir konu” olduğunu elbette tamamen anladığını söyleyen Çarşamba akşamı düzenlenen basın toplantısında, kamuoyunu çok daha sabırlı olmaya çağırdı.

“25 yıldır futbolda antrenörlük yapıyorum ve hayatımda beş günün sonunda hiçbir çift ön libero oturmadı. Bu mümkün değil” diyen Klopp, perşembe günü Münih’te Sırbistan’a karşı oynayacağı Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak üçüncü maçı öncesinde konuştu. Klopp, Kimmich ve Nmecha’nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, yaşananların mantıklı başlangıç zorlukları olduğunu söyledi. “Hiç. Sıfır. Onlar da Dünya Kupası’nda bu kurguda oynamadı. Jo sağ bekte oynadı, Felix ise sekizde. O da bir sekiz ama bazı anlarda bir altı.”

DFB takımında başlatmak istediği süreçte sabrın önemli olduğunu belirten Klopp, bunun “oyuncuları hemen değerlendirmemek” anlamına da geldiğini söyledi. “(…) Teknik direktör yeni ve ona zaman tanınıyor ama oyunculara artık hiç tanınmıyor. Bu ne kadar çılgınca? Bu spor sadece takım üzerinden işler ve o takımı geliştirmemiz gerekiyor.” Klopp sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar çok iyi ve başarılı futbol oynamak istiyor ve biz de oraya ulaşacağız. Sorun şu ki gelişimimiz kamuoyunun büyüteci altında gerçekleşiyor ve her gün değerlendiriliyor.”

Jürgen Klopp döneminde DFB 11’inin orta sahası ilk iki maçta nasıl şekillendi?

Klopp, hem Hollanda’daki milli maç debutunda (1-1) hem de pazar günü Yunanistan’a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 0-1’lik iç saha yenilgisinde orta sahanın merkezinde Kimmich’i geride oynayan altı numara, Nmecha’yı ise kaptanın etrafındaki iki oyuncudan biri olarak tercih etmişti. Kimmich’in önündeki diğer yarı pozisyonda Hollanda karşısında Nadiem Amiri, Yunanistan maçında ise beklenmedik şekilde A Milli Takım’daki ilk maçına çıkan Bambase Conte görev yapmıştı.

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Klopp, özellikle altı ve sekiz numara pozisyonlarındaki başlangıç sorunlarıyla ilgili olarak bir benzetme de yaptı: “Bir bale topluluğu kurduğunuzu düşünün; gerçi biz öyle bir şey değiliz. Dört gün sonra sahneye çıkmaları gerekiyorsa, birbirlerini devirirler. Bunu yapmadık, bunu da netleştireyim” dedi 59 yaşındaki teknik adam.

Kimmich ile Nmecha, Sırbistan ve pazar günü Yunanistan ile oynanacak maçlar için açıklanan ikinci Klopp kadrosunda yer almadıkları ve kamptan ayrıldıkları için, milli takım teknik direktörü orta sahanın merkezini mecburen yeniden kurmak zorunda. Sırbistan karşısında Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt ve Florian Wirtz ilk 11’de başlayabilir.