Orta sahadaki merkez kurgusunun Alman Milli Takımı'nda "büyük bir konu" olduğunu elbette tamamen anladığını söyleyen Çarşamba akşamı düzenlenen basın toplantısında, kamuoyunun çok daha fazla sabır göstermesi gerektiği konusunda uyardı.

"25 yıldır futbolda antrenörlük yapıyorum ve beş günün ardından hayatım boyunca hiçbir çift ön libero düzeni işlemedi. Bu mümkün değil" diyen Klopp, perşembe günü Münih'te Sırbistan'a karşı oynayacağı Almanya Teknik Direktörü olarak üçüncü maçı öncesinde konuştu. Klopp, Kimmich ve Nmecha'nın kendileriyle mantıklı başlangıç zorluklarının "hiçbir ilgisi olmadığını" da vurguladı. "Sıfır. Nada. Onlar da Dünya Kupası'nda bu dizilişle oynamadı. Jo sağ bekte oynadı, Felix ise sekiz numarada. O da bir sekiz numara ama bazı anlarda altı numara oluyor."

DFB takımında başlatmak istediği süreçte sabrın, aynı zamanda "oyuncuları hemen değerlendirmememiz" anlamına geldiğini söyleyen Klopp, şöyle devam etti: "(...) Teknik direktör yeni ve zaman alıyor ama oyunculara artık zaman verilmiyor. Bu ne kadar çılgınca? Bu spor sadece takım üzerinden işler ve bizim de onu geliştirmemiz gerekiyor." Klopp sözlerini şöyle netleştirdi: "Çocuklar çok iyi ve başarılı bir futbol oynamak istiyor, biz de oraya ulaşacağız. Sorun şu ki gelişimimiz kamuoyunun büyüteci altında gerçekleşiyor ve her gün değerlendiriliyor."

Jürgen Klopp döneminde şu ana kadarki iki maçta DFB'nin orta sahası nasıldı?

Klopp, hem Hollanda'daki ilk milli maçında (1-1) hem de pazar günü Yunanistan'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0'lık iç saha yenilgisinde orta sahanın merkezinde derinde oynayan altı numara olarak Kimmich'e ve kaptanın etrafındaki iki oyuncudan biri olarak Nmecha'ya görev vermişti. Kimmich'in önündeki diğer yarım pozisyonda Hollanda karşısında Nadiem Amiri, Yunanistan maçında ise sürpriz şekilde milli takım debutunu yapan Bambase Conte görev almıştı.

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Klopp, başlangıçtaki sorunlarla ilgili olarak, özellikle altı ve sekiz numara pozisyonlarında, bir benzetme de yaptı: "Bir bale topluluğu kurduğunuzu düşünün, ki bizim öyle bir şey olduğumuz yok, ve dört gün sonra sahneye çıkmaları gerekiyor, o zaman birbirlerini devirirler. Bunu yapmadık, bunu da netleştireyim" dedi 59 yaşındaki teknik adam.

Kimmich ile Nmecha'nın ikisi de Sırbistan ve pazar günü Yunanistan ile oynanacak maçlar için açıklanan ikinci Klopp kadrosunda yer almadığı ve kamptan ayrıldığı için, Almanya Teknik Direktörü orta saha merkezini zorunlu olarak yeniden kurmak durumunda. Sırbistan karşısında Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt ve Florian Wirtz ilk 11'de başlayabilir.