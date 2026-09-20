Deniz Undav, Borussia Dortmund maçındaki oyunu 63. dakikada sona erdiğinde başını salladı. Yavaş adımlarla kulübeye yöneldi, Dzenan Pejcinovic ile kısa bir şekilde tokalaştı ve Sebastian Hoeneß’in arkasından kulübeye doğru yürüdü. Kısa bir an teknik direktörüne baktı ancak o sırada sahaya talimatlar veren Hoeneß onu görmedi. Bunun üzerine Undav, omuzları artık biraz öne düşmüş halde yürümeye devam etti, yolu üzerindeki insanlarla görev icabı tokalaştı, bir su şişesi aldı ve kulübeye oturdu.

Birkaç dakika sonra ise Dortmundluların kaleye attıkları ikinci şutta ve gerçekten başarılı ilk kombinasyonlarının ardından Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, yine Bellingham ve bitirici Maximilian Beier üzerinden bu hayli kısır maçta 1-0’ı bulmasını çaresizce izlemek zorunda kaldı.

Yaklaşık 30 dakika sonra VfB, Bundesliga’daki sezonun dördüncü maçında üçüncü yenilgisini almıştı ve Undav; 0 sezon golü, 0 asist, maç başına 0,5 şut ve 24,8 topla buluşma istatistikleriyle Sky’a hem takımının genel olarak kötü sezon başlangıcını hem de özelde kendi durumunu değerlendirdi ve içindeki hayal kırıklığını dile getirdi.

“Sahada fazla geride kaldığımı hissediyorum. Fazla gerideyim, sonra 40 metre ileri koşmam gerekiyor ve orada top alamıyorum. Dört maçta sadece iki pozisyonum oldu” dedi. Geçen sezon ise “çizgiyi daha fazla koruduğunu ve sonra doğru anda orada olduğunu” söyledi.

IMAGO

Deniz Undav’ın zayıf sezon başlangıcının sorumlusu kim?

Buradan teknik direktörü Sebastian Hoeneß’e yönelik çok da sessiz sayılmayacak bir eleştiri çıkarmak isteyenler yanılıyor. Hoeneß, Undav’ın VfB’deki pozisyonunu değiştirmediği gibi ondan geçen sezona kıyasla farklı şeyler de talep etmiyor. Sonuçta Sebastian Hoeneß bunun ancak çok sınırlı ölçüde mümkün olduğunu biliyor.

Son yıllarda gerçekten fazlasıyla yazılan sıra dışı futbol kariyerinin sahibi içgüdüsel futbolcu Deniz Undav’ın en büyük gücü, her olası ya da olmayan durum için her türlü koşu yolunun altyapı performans merkezlerinde ezberletildiği o modern, uzaktan kumandalı futbolculardan biri olmaması.

Elbette teknik direktörleri ona bazı şeyler öğretebilir ve taktiksel konseptler verebilir, elbette ondan ağırlıklı olarak hangi alanlarda bulunmasını istediklerini ve örneğin savunmaya dönüşte nasıl katkı vermesi gerektiğini söyleyebilirler. Undav hâlâ profesyonel bir futbolcu, hem de dolambaçlı bir yoldan gelmiş olsa bile. Kariyeri tesadüflere dayanmıyor.

Ama ona koşu yolları çizmek mi? Bu Undav’da işlemezdi, çünkü onun oyunu böyle işlemiyor. Undav’ın bir “kalıp futbolcu” değil, “acımasız bir içgüdü futbolcusu” olduğu belirtildi. İki eski altyapı antrenörü, Dünya Kupası sırasında Spiegel’e Deniz Undav’ı anlatırken, “Oyunu inanılmaz iyi ilişkilendiriyordu. Sahada üç adım sonra ne olacağını zaten biliyordu” dedi.

O dönemde, Undav ilk iki grup maçında Curaçao’ya ve özellikle Fildişi Sahili’ne karşı üç gol ve bir asist üretmişken ve sanki bütün Almanya, Deniz Undav ile onun sıra dışı yükseliş hikâyesi üzerinde uzlaşmış gibiyken (altı yıl önce hâlâ üçüncü lig forvetiydi, ondan biraz daha önce ise yaşamak için ayda 100 euroya sahipti, iş ve antrenman arasında 17 saatlik günler geçiriyor ve işe 40 dakika yürüyordu).

Kürt kökenli bu sempatik Kuzey Alman, ruh sağlığı için “haftada bir ya da iki kez döner ya da burger yemek zorunda” olan Deniz Undav, birkaç günlüğüne Almanya’ya yeniden neşe getirebilecek isim gibi görünüyordu. Çok kısa bir an için gerçekten her şey mümkün gibiydi; hatta Undav’ın Almanya Milli Takımı’nı Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşıması bile.

Hatta Julian Nagelsmann onu Paraguay’a karşı son 32 turunda ilk 11’de sahaya sürdü.

IMAGO

Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Undav hakkında ne söyledi?

Penaltı atışlarıyla gelen elenişin ardından Nagelsmann’ın kamuoyu önünde eleştirdiği tek oyuncu Undav oldu. Ya da daha doğrusu: maçın başındaki bir Undav gol fırsatı. “Orada dördümüz birden kalenin önünde bomboşuz, sadece yana oynamamız gerekiyor, sonra topu boş kaleye göndeririz. Ama Deniz somehow onu ikinci direğe aşırtıyor. Bu çok basit bir aksiyondu, orada çok da fazla bir şey yoktu” dedi Nagelsmann.

Bu cümle, aslında belli bir “umursamazlık” zihniyetiyle öne çıkan Undav’ın peşini yaz boyunca bırakmadı. Undav, sezon başlamadan önce Bundesliga-Magazin’e, “Sürekli olarak elenmemizin benim de suçum olup olmadığını düşündüm” dedi.

Her ne kadar o pozisyonda daha iyi durumdaki bir takım arkadaşını görmediğini ve kaçan fırsattan sonra penaltılara gitmemek için hâlâ 115 dakika zaman olduğunu söylese de yine de kendine şu soruyu sordu: “Gerçekten benim suçum muydu?”

Elbette değildi. Elbette belki Undav’ın kendisi dışında kimse, Nagelsmann’ın son iğnelemesini de içeren bu kaçan fırsatın 30 yaşındaki oyuncu üzerinde bugün hâlâ etkili olup olmadığını bilemez.

Jürgen Klopp, Deniz Undav’ı neden Almanya Milli Takımı’na çağırmadı?

Ama gerçek şu ki: Undav şu sıralar, Dünya Kupası öncesinde hayal bile edilemeyecek birkaç mesleki gerilemeyle başa çıkmak zorunda. Her şey ona görünürde zahmetsizce gelirken, Bundesliga’da 19 gol ve altı asist, milli takımda ise 13 maçta dokuz gol ve iki asist üretmişti. Şimdi ise ortada VfB Stuttgart ile yaşanan kriz, kişisel gol suskunluğu var ve üstüne Jürgen Klopp da Dünya Kupası fiyaskosunun ardından Almanya Milli Takımı’nın yeniden yapılanmasında onu şimdilik dikkate almadı.

Undav, Sky’a “Şimdi bir teknik direktöre daha ait olduğumu yeniden kanıtlamam gerekiyor” dedi. Bunun “yorucu” olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Beklenti düzeyinin farklı olduğunu söyledi. Onun izlediği iki maçta, Bayern ve Köln karşısında iyi değildim. Bunu kabul etmek gerekiyor. Kısa süre hayal kırıklığı yaşadım çünkü Dünya Kupası ve milli formayla oynadığım maçlar sayesinde belki kendime bir kredi oluşturduğumu düşünmüştüm. Görünüşe göre durum böyle değil. Kendimi yeniden kanıtlamam ve teknik direktöre bir kez daha ait olduğumu göstermem gerekiyor. Bunu her teknik direktöre kanıtlamak zorunda olmak yorucu ama bunu yeterince sık yaptım. Ben öyle kolay yıkılan biri değilim, şimdi çıkıp ağlanacak değilim. Beş dakika hayal kırıklığı yaşadım, sonrasında bakışlarım önüme döndü. Kasım ayında yeniden kendimi önerebilmek için her şeyi vereceğim.”

Deniz Undav’ı “Umurumda değil, ben bunu yaparım” zihniyeti öne çıkarıyor

“Ben öyle kolay yıkılan biri değilim” sözünün nasıl anlaşılması gerektiği sorulduğunda, onun bir başka epey sıra dışı yönü daha ortaya çıktı. “Açık konuşurum, hiçbir şeyi içimde tutmam ve fikrimi söylerim; ister olumsuz ister olumlu olsun. Çok sık sorun yaşadım ve çok sık kendimi kanıtlamak zorunda kaldım. Hayatım boyunca böyleydi. Nerede olursam olayım, başta işler yolunda gitmedi çünkü insanlar beden dilimin doğru olmadığını ya da sprinter olmadığımı söyledi. Ama hayatım boyunca böyleydi. Geçen yıl 39 gole katkı yaptım ve beden dilim aynıydı. Beni insan olarak tanıyanlar bununla nasıl başa çıkacaklarını bilir.”

İşte yine oradaydı; aurasının büyük bir bölümünü oluşturan o “Umurumda değil, ben bunu yaparım” tavrı. Eğer bunu sahada da yeniden bulursa, Deniz Undav’ın kariyer yolunun geri kalanı için pek endişelenmeye gerek kalmaz.