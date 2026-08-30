Henüz kısa süre önce PAOK Selanik'ten 26 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Yunan oyuncu, Bundesliga'nın 1. haftasında Hamburg SV karşısında alınan 2-0'lık açılış galibiyetinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadı ve böylece BVB'de "birkaç ay" forma giyemeyecek.

BVB, X'teki resmi hesabından şunları yazdı: "Tüm BVB ailesi arkanda, Giannis! Daha güçlü döneceksin!" BVB Sportif Direktörü Lars Ricken ise şöyle dedi: "Bu haber bizi çok üzdü, çünkü Giannis çok kısa sürede Borussia Dortmund için neden harika bir oyuncu olarak görüldüğünü gösterdi. Ancak şu an onun da bizim de odağımız öncelikle iyileşme sürecinde. Giannis bu süreçte tam desteğimize sahip."

Konstantelias, golle süslediği güçlü Bundesliga debutunu yapan oyuncu, ikinci yarının başında aslında zararsız görünen bir ikili mücadelede dizini burktu. Uzun süren tedavinin ardından sahayı kendi başına terk edebilse de, oyuncunun ve ekibin jest ve mimikleri o anda bile iyiye işaret etmiyordu.

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BVB, Giannis Konstantelias'ın yerini nasıl dolduracak?

Dortmund cephesinde şimdi şu soru gündemde: Konstantelias'ın yeri nasıl doldurulacak? Kesin olan şu ki, yaz transfer döneminin salı günü saat 20.00'de (1 Eylül) kapanmasına kadar kalan kısa sürede BVB yöneticilerinin kafası bir kez daha yoğun şekilde çalışacak.

Ricken de cumartesi akşamı buna işaret etmişti: "Sakatlığın gerçekten ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak sonraki adımlarımızı buna göre belirleyeceğiz. Ancak kesin olan şu: Önümüzdeki üç gün için başka bir plan yapmıyoruz."

İç çözüm olarak şu anda oldukça mutsuz olan Fabio Silva öne çıkabilir; oyuncunun, Dortmund'daki yalnızca bir sezonun ardından ani bir ayrılıkla sık sık gündeme geldiği belirtiliyordu. Ancak Konstantelias'ın yokluğuyla birlikte bunun artık rafa kalktığı düşünülüyor.

Bu arada hâlâ kulüpsüz olan Jadon Sancho'nun bir kez daha geri dönmesi, BVB patronlarının planlarında yeniden ciddi bir seçenek haline gelebilir. İngiliz oyuncu, Konstantelias'a benzer bir profil çizdiği için biçilmiş kaftan bir çözüm olurdu ve tıpkı onun ve Konstantinos Karetsas gibi, durduğu yerden dinamizm yaratma kalitesine sahip.

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BVB: Jadon Sancho bonservissiz alınabilir

Sancho'nun BVB'ye yeniden döneceğine dair spekülasyonlar son haftalar ve aylarda oldukça fazlaydı, ancak Karetsas ve Konstantelias transferlerinin ardından bunlar azalmıştı.

Sancho, kariyerinin şu ana kadarki en iyi dönemlerini Dortmund'da yaşadı. Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından artık 26 yaşında olan oyuncu hâlâ yeni bir kulüp bulamadı ve bonservissiz şekilde transfer edilebilir durumda.

Bu açıdan bakıldığında risk düşük, ancak Sancho'nun Borussia'daki üçüncü dönemi için maaşında ciddi bir indirimi kabul etmesi gerekecek. Kaldı ki bir zamanların süper yeteneğinin yeniden en üst seviyesine ulaşıp ulaşamayacağına dair sportif soru da yerini koruyor. FC Chelsea ve Aston Villa'ya gittiği son kiralık dönemler de bilindiği üzere büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratmıştı.