Ruben Neves, Cristiano Ronaldo’nun millî takımı bırakması etrafında süren tartışmaları önemsemediğini belirterek dışarıdan gelen “gürültünün” Portekiz soyunma odasını etkilemediğini söyledi. Al-Hilal’in orta saha oyuncusu, Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro’nun, oğlunun millî takımdaki son günlerinde mevcut oyuncuların ona hak ettiği saygıyı göstermediğini öne sürmesinin ardından konuştu.

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Neves, Aveiro’nun iddialarını önemsemedi

Portekiz millî takımında, Danimarka karşısında alınan 4-1’lik ağır yenilginin ardından ortam gergin. Neves ise takımın sahaya odaklanmasını istiyor. 2026’da Walse ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında Neves’e, oğlunun kendi takım arkadaşlarının bile ona saygı göstermediğini iddia eden Dolores Aveiro’nun sert sözleri soruldu.

“Dürüst olmak gerekirse, millî takımın içinde, biz oyuncuların arasında bu tür bir gürültü sahadaki performansımızı etkilemiyor. Bu ne zaman sona erecek? Belki bununla ilgili sorular [gülümser] ve röportajlar sona erdiğinde. Cristiano, millî takımdaki dönemi bittiğinde bir açıklama yaparak bu konuya kendisi son verdi. Cristiano’ya, millî takım ve Portekiz futbolu için yaptıkları her şeyden dolayı son derece minnettarız. Ancak o dönemi bitirdiği andan itibaren, galibiyette de mağlubiyette de millî takım için sorumluluk almak bize düşüyor,” diyen Neves, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ronaldo sonrası dönemde Portekiz’in liderleri

Portekiz, tarihinin en golcü oyuncusu olmadan yoluna devam ederken takımdaki hiyerarşi ve liderlikle ilgili sorular sıklaştı. Ronaldo’nun ayrılığının UEFA Uluslar Ligi serüveni üzerindeki etkisi sürse de Neves, takımın yoluna devam edecek karaktere sahip olduğundan emin.

Orta saha oyuncusu, “Son millî takım kampında dört maç kazandığımızda dünyanın en iyisi değildik; bu maçı kaybettiğimiz için de en kötüsü değiliz. Hepimiz profesyonel ve çok deneyimliyiz. Şimdi millî takım için sorumluluk almamız gerektiğini biliyoruz,” dedi.

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Neves sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gürültü sahadaki performansımızı hiç etkilemiyor. İşlerin sakinleşmesini ve bu soruların giderek azalmasını umuyoruz. Böylece şu anda gerçekten önemli olan maçlara odaklanabiliriz. Bu doğal bir durum. Her takımın liderleri vardır ve neyse ki bu millî takımda çok sayıda liderimiz var. Daha deneyimli oyuncular, gençlerin daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmaya çalışıyor. Takım içindeki ortam ise harika.”

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Fiziksel durumuna ilişkin endişeler ve Jorge Jesus

Aileyle ilgili tartışmaların ötesinde Neves, teknik direktör Jorge Jesus’un gündeme getirdiği taktik ve fiziksel konulara da değindi. Deneyimli teknik direktör daha önce, Neves ve Joao Felix’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların bir süre maç oynamadıktan sonra maç temposundan uzak kaldığını öne sürmüştü. Aileyle ilgili tartışmaların ötesinde Neves, teknik direktör Jorge Jesus’un gündeme getirdiği taktik ve fiziksel konulara da değindi. Deneyimli teknik direktör daha önce, Neves ve Joao Felix’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların kulüp düzeyinde bir süre maç oynamadıkları için maç temposundan uzak kaldığını öne sürmüştü.

Al-Hilal’de Jesus’un yönetiminde oynayan Neves, “Hocayla çok iyi bir ilişkim var. Onunla bir buçuk yıl çalıştım. Gerçek şu ki iki haftadır maç oynamamıştım; bu yüzden sahada biraz belli olmuş olabilir. Ama ben bunu hissetmedim ve hocayla bu konuda konuşma fırsatım da oldu,” dedi.

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Orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca bildiğiniz gibi günümüzde her şey ölçülüyor ve verilerimiz bize ulaşıyor. Normalde oynadığım maçlarla karşılaştırınca ortalama bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Ancak oyuncuların iki hafta boyunca maç oynamamasıyla üç ya da dört günde bir maça çıkması farklı şeyler. Bu açıdan bir miktar fark hissetmiş olabilirim, evet. Yine de fiziksel olarak kendimi iyi hissettim ve millî takıma yeniden yardımcı olmaya hazırım.”

Jesus gerilimi yatıştırmaya çalıştı

Neves oyuncuların bakış açısına odaklanırken Jesus ise Aveiro’nun sert sözlerine daha uzlaşmacı bir yanıt verdi. Ronaldo ile ilişkisi sık sık karmaşık bir hâl alan teknik direktör, sözlü bir tartışmaya girmek yerine çocuğunu savunan bir annenin duygularına saygı göstermeyi tercih etti.

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Jesus, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Şimdi Cristiano Ronaldo’nun annesine mi yanıt vermem gerekiyor? Benim annem de… Ronaldo’nun annesi büyük saygı duyduğum bir hanımefendi. Ne söyleyebilirim? Anne annedir, bunu değiştiremezsiniz. Açıklamalarını anlıyorum,” dedi.”