"Başlangıçta benim için kolay bir durum değildi" diyen Zoma, "ama artık bu kararla kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Burada bir sorumluluğum var, çünkü takım ve teknik ekip bana güveniyor" ifadelerini kullandı.

Ancak Almanya'nın en üst liginden gelen teklifler, hücum oyuncusu için yine de kendi performansının bir teyidi oldu. 22 yaşındaki oyuncu, "Bundesliga'dan Werder Bremen ve FC Augsburg'un ilgisi vardı. Bu gerçekten özeldi" dedi. Club ile 2029'a kadar uzun vadeli sözleşmesi bulunan oyuncunun, İtalyan medyasına göre kısa süre önce VfB Stuttgart'ın da listesine girdiği öne sürüldü.

Doğuştan İtalyan olan oyuncunun FCN'de kalması, Nürnberg ekibi için sportif açıdan gerçek bir şans olarak görülüyor. Hızlı sağ ayağıyla öne çıkan futbolcu, sezonun ilk altı lig maçında rakip kale önündeki kalitesini etkileyici şekilde ortaya koydu ve şimdiden altı gol attı.

Bu golcülüğü ülkesinde de gözden kaçmadı: Zoma ilk kez İtalya Milli Takımı'na aday kadroya çağrıldı. Hatta Gazzetta dello Sport da hücum oyuncusuna yer ayırdı ve "Bir İtalyan Almanya'yı büyülüyor" sözleriyle övgüde bulundu. Ayrıca "Germania"dan gelen bu "attacante"nin artık Miroslav Klose'nin de kalbini ısıttığı belirtildi.

Getty Images

Miroslav Klose'den Mohamed Alì Zoma sözleri: "Neler yapabildiğini bir bilse..."

İtalya'daki yüksek takdir, azımsanmayacak ölçüde FCN teknik direktörüyle de bağlantılı. Klose, Lazio'da geçirdiği beş yıl nedeniyle hâlâ büyük saygı görüyor. Nürnberg'in teknik patronu, güneyden gelen ani ilgiden memnun olduğunu gösterse de buna gülümseyerek yaklaştı. Klose, "Onların radarında bile değildi, sonra bir anda Nürnberg'i okuyorlar, orada hocanın kim olduğunu biliyorlar" dedi. 2014 Dünya Kupası şampiyonu, öğrencisinin muazzam potansiyeline ise tam anlamıyla inanıyor: "Neler yapabildiğini bir bilse..."

Zoma, 2025 yazında Bergamo yakınlarındaki üçüncü lig ekibi UC Albino Leffe'den Franken'e transfer oldu. Bonservis bedeli makul seviyedeki 800 bin euroydu. Başlangıçtaki uyum sorunlarının ardından forvet, yeteneğinin sinyallerini daha ilk sezonunda verdi ve 29 maçta 14 gol attı.

Geçen yaz transfer döneminde Club yöneticileri, mücevherleri için 20 milyon euro bonservis talep etti ancak hiçbir talip bu rakamı ödemek istemedi. İtalyan oyuncunun mevcut form grafiği dikkate alındığında, piyasa değerinin daha da artması bekleniyor.