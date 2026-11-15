Erling Haaland, Oslo'da Norveç'in Galler'i 3-1 yenerek A4 Grubu'nda Craig Bellamy'nin takımını geride bırakmasına bir gol ve bir asistle katkı sağladı. Bu sonuçla Galler, mart ayında ligde kalma play-off'u oynayacak. Haaland ise millî takımı adına önemli bir dönüm noktasına ulaşmayı kutladı.

Reklam

Haaland'ın önderliğindeki Norveç, Oslo'da Galler'i mağlup etti

Erling Haaland'ın belirleyici rol oynadığı maçta Norveç, Oslo'da Galler'i 3-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Geçen ay Cardiff'te aldığı yenilginin rövanşını alan Norveç, Craig Bellamy'nin takımını UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu'nda son sıraya itti. Galler'in daha net fırsatlar bulduğu golsüz ilk yarının ardından ev sahibi ekip, ikinci yarıda baskısını artırdı.

Antonio Nusa, 60. dakikada gol perdesini açtı. Ardından Haaland ile birlikte hazırladığı pozisyonda oyuna sonradan giren Andreas Schjelderup'a Norveç'in ikinci golünü attırdı. David Brooks zarif bir aşırtma vuruşla farkı bire indirse de Haaland penaltıdan attığı golle sonucu belirledi.

Haaland, rekor niteliğindeki golünün ardından galibiyeti “çok büyük” sözleriyle değerlendirdi

Bu galibiyet, maç öncesinde grubun son sırasına gerileyen Norveç'in altın nesli için zorlu geçen dönemin ardından önemli bir dönüm noktası oldu. Haaland ise yalnızca 60 millî maçta 66. golünü atarak efsanevi konumunu daha da pekiştirdi.

Zorlu galibiyeti ve millî takımın katettiği yolu değerlendiren Haaland, TV2 Norway'e büyük gurur duyduğunu söyledi:

Reklam Reklam

“Bu gerçekten çok büyük. Birlikte harika bir yolculuk geçirdik... Bunun bir parçası olmak gerçekten çok özel.”

Related Topics

Nusa ve Bellamy, yüksek tempolu mücadeleyi değerlendirdi

Galibiyette belirleyici rol oynayan Antonio Nusa, Norveç'in ikinci yarıda ritmini bulmadan önce ilk yarıdaki zorlu baskıya dayanmak zorunda kaldığını kabul etti.

“Bizim için zor bir başlangıçtı, yalan söylemeyeceğim. Ritmimizi pek bulamadığımızı hissettim. İlk golü atmak yardımcı oldu, ardından ikinci ve üçüncü goller geldi. Gerçekten harikaydı,” dedi Nusa.

Reklam

Galler teknik direktörü Craig Bellamy ise pahalıya mal olan konsantrasyon kayıplarına rağmen takımının Oslo'daki cesur yaklaşımından gurur duydu.

Bellamy, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, “Burada oyunu Norveç'in üzerine yıkmak istedik. Sadece geride beklemek istemedik. Her zaman maçın içinde olduğumuzu düşündüm ve çok iyi anlarımız vardı,” dedi. “Sadece son paslarımız zaman zaman daha iyi olabilirdi... Devre arasından hemen sonraki bölümde tempomuz biraz düştü.”

Reklam

Galler'i kümede kalma play-off'u bekliyor

Bu yenilgi, Galler'in salı günü son şampiyon Portekiz'i sahasında ağırlayacağı son maçının sonucundan bağımsız olarak A4 Grubu'nu son sırada bitireceği anlamına geliyor. Norveç ve Danimarka'ya karşı ikili averajda dezavantajlı olan Bellamy'nin takımının, mart ayında B Ligi'ne düşmemek için play-off oynaması neredeyse kesin.

Bu sonuç ayrıca Galler'in Euro 2028 elemeleri kura çekiminde seri başı takımlar arasında yer alamayacağını kesinleştirdi.

Reklam

Haaland'ın parlak performansı sayesinde en üst ligdeki yerini korumasını kutlayan Norveç'in aksine Galler, zorlu bir ilkbahar öncesinde toparlanmak zorunda.