“Bu, gelecek için ders çıkarılması gereken bir durum”: Xabi Alonso, Chelsea yıldızı Cole Palmer’ın Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından onunla kritik görüşmeler yaptığını doğruladı

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Stamford Bridge'de disiplin krizi

Chelsea için cumartesi öğleden sonrası giderek kötüleşti: Takım, rakibi Tottenham'a yenilmekle kalmadı, Palmer'ın da oyundan atıldığını gördü. Eski Manchester City oyuncusu, hareketli geçen on dakikalık bir bölümde önce Mateus Fernandes ile yaşadığı tartışma, ardından Conor Gallagher'a yaptığı müdahale nedeniyle iki sarı kart gördü. Mike Penders'ın kendi kalesine attığı gol ve Mathys Tel'in bireysel çabasıyla bulduğu golün ardından zaten zorlanan Chelsea, Palmer'ın oyundan atılmasıyla bir kişi eksik kaldı.

Görev süresine genel olarak disiplinli bir başlangıç yapan Alonso, maçın böylesine kritik bir aşamasında takımının on kişi kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Palmer'ın oyundan atılması kararının doğru olup olmadığı sorulduğunda Alonso, “Kesinlikle. Pozisyonu görmedim ama bana kararın doğru olduğu söylendi,” dedi. “Şu ana kadar bu sezon hiç kırmızı kart görmemiştik ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü zor anlarla başa çıkacak olgunluğa sahip olmalıyız. 1-0 geriye düştüğümüzde muhtemelen hâlâ 15-20 dakika vardı, bu yüzden mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Cole ile konuşmadan önce pozisyonu izlemem lazım ama bu, gelecek için kesinlikle ders çıkarılması gereken bir olay.”

Alonso, kadrodan daha fazla olgunluk istiyor

Chelsea teknik direktörü, büyük kupalar için mücadele edeceklerse oyuncularının duygularını daha iyi kontrol etmesi gerektiği konusunda kararlıydı. Özellikle gerilimin yükseldiği yüksek tempolu maçlarda erken sarı kart görmenin tehlikeleri konusunda kadronun uyarıldığını belirtti. Alonso, bu olayın zorlu Premier League fikstüründe ilerlerken hem Palmer hem de takımın bütünü için önemli bir ders olduğuna inanıyor.

“Bunun üzerinde çalışmalı ve kendimizi geliştirmeliyiz. Sanırım cuma günü bunları konuştuk; böyle durumlarda görülen ilk sarı kartın belirleyici olabileceğini bilmek gerekiyor. Gördüğümüz gibi bu, hem takımın hem de oyuncuların bireysel olarak olgunlaşma sürecinin bir parçası,” diye ekledi.

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Rogers ve Palmer etrafındaki tartışmalar

Davranışlarıyla dikkat çeken tek Chelsea oyuncusu Palmer değildi. Rakip takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi, Palmer'ın Fernandes'e ilk müdahalesinin doğrudan kırmızı kartı gerektirebileceğini öne sürerken yorumcu Gary Neville, Morgan Rogers'ın sahada kalabildiği için şanslı olduğunu savundu. Everton'a karşı oynanan önceki bir maçta ikinci sarı kartı görmekten kurtulan Rogers, son dönemde de mercek altındaydı. Bu durum, Chelsea'nin sahadaki disiplinsizliğine ilişkin tartışmaları artırdı.

Bu olaylar, Chelsea'nin maçlarda üstünlük kurmaya çalışırken fazla agresif davranıp davranmadığına dair daha geniş bir tartışma başlattı. Taraftarlar oyuncuların tutkusunu takdir etse de kulübün, kilit isimlerini cezalar nedeniyle kaybetme lüksü yok.

Yaklaşan maçlar öncesinde kadro sıkıntısı

Chelsea açısından bunun ilk sonucu, takımın kilit oyuncusu Palmer'dan yaklaşan Carabao Kupası son 16 turunda Anfield'da Liverpool'a karşı oynanacak maçta yoksun kalması olacak. Yerel müsabakalardaki cezalar tüm turnuvalarda geçerli olduğundan Palmer, çarşamba gecesi bir maçlık cezasını çekecek. Böylece Alonso, eski kulübüne karşı oynayacağı kritik kupa maçında en yaratıcı oyuncularından birini kullanamayacak. Palmer ise Manchester United'a karşı oynanacak Premier League maçında forma giyebilecek.