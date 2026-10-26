Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, kralların takımının ezeli rakibi Barcelona karşısında Spotify Camp Nou sahasında 2-1 kazandığı son Clasico'da cezalı olduğu için yer alamadı.

Bu Clasico, özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk on birindeki yeri için Vinicius'a rakip olmaya başlayan yeni isimlerin yükselişiyle birlikte, oyuncunun Santiago Bernabeu kalesindeki kariyerinde bir dönüm noktası olabilir.

Fildişi Sahilli Yan Diomande, takım arkadaşı Vinicius'un 4 maçlık cezası sonrası yokluğunu değerlendirmeyi başardı, kendisini güçlü bir şekilde Real Madrid'in on birine kabul ettirdi ve dün pazar günü oynanan Clasico'da harika bir performans sergiledi.

Diomande'nin parlamasıyla birlikte tartışma artık yalnızca Vinicius Junior'ın yokluğuyla sınırlı kalmadı; sambanın yıldızının sahaya geri döndüğünde Jose Mourinho'nun hesaplarındaki yerine ilişkin soru işaretlerine kadar uzandı.

Geçen sezon, La Liga'nın ilk yarısında oynanan Clasico'da Vinicius, Barcelona karşısında 2-1'lik galibiyete rağmen teknik direktör Xabi Alonso'nun kendisini oyundan alma kararına itiraz ederek gözleri üzerine çekmişti.

Alonso o dönemde 72. dakikada Vinicius'u oyundan alıp yerine Rodrygo Goes'i oyuna sokmaya karar vermiş, ancak Brezilyalı oyuncu öfkesini göstermiş ve soyunma odalarına yönelerek sahadan ayrılmış, ardından hızla yedek kulübesine oturmak için geri dönmüştü.

Clasico'nun ardından Alonso ile Vinicius arasındaki anlaşmazlıklarla bağlantılı bir gerginlik dönemi başlamış, bu süreç İspanyol teknik direktörün görevinden ayrılmasıyla sona ermiş, ayrıca Brezilyalı oyuncunun performansı da düşmüş ve Real Madrid üst üste ikinci kez kupasız bir sezon geçirmişti.

Şimdi ise Vinicius Junior, son dönemde Yan Diomande'nin parlak performansıyla birlikte Clasico sonrası tekrarlanan bir sınavla karşı karşıya buluyor kendini.

Bu soru işaretleri, Mourinho'nun son kararları ışığında daha da artıyor; zira kralların takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında, oyuncu La Liga'da cezalı olduğu ve dolayısıyla dinlenmeye ihtiyacı bulunmadığı halde Vinicius'u oyundan aldı.

Mourinho, Roma maçında 59. dakikada Vinicius Junior'ı oyundan almaya karar verdi, ayrıca Leipzig maçında da Brezilyalı oyuncuyu 70. dakikada yeşil dikdörtgenden çekti.

Hiç şüphesiz Mourinho'nun kararları, Portekizli teknik direktörün projesinde Vinicius'un yerine ve ona geçtiğimiz yıllarda alışkın olduğundan farklı bir rol vermeye hazır olup olmadığına dair birçok ihtimale kapı aralıyor.

Geçen sezonki Clasico, Vinicius'un kariyerinde kritik bir durak olurken, bu sezonki karşılaşma Brezilyalı oyuncunun geleceği üzerinde farklı sonuçlar taşıyor olabilir.

Peki senaryo tekrarlanacak ve Clasico, Brezilyalı yıldız için zorlu bir dönemin başlangıcı mı olacak? Yoksa Diomande'yi yeniden yedek kulübesine göndermeyi başaracak mı?