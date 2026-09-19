Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier Lig'in beşinci haftasında cumartesi akşamı Brighton deplasmanında karşılık bulamadan yediği üç golle aldığı ağır mağlubiyetin ardından, oyuncularının hem fiziksel hem de teknik açıdan sergilediği performanstan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Arsenal'in bu sezonki ilk yenilgisi, şampiyonun puanını 12'de dondururken, ezeli rakibi Manchester City'ye Premier Lig'in zirvesinde farkı üç puana çıkarma fırsatı verdi.

Sky Sports ağının haberine göre "Pascal Groß, Charalampos Kostoulas ve Yasin Ayari'nin golleri, Arsenal'e üç yıldır Premier Lig'deki en ağır yenilgisini yaşattı ve sezona yaptıkları muhteşem başlangıcı beklenmedik bir şekilde sona erdirdi".

Arteta, oyuncularının fiziksel mücadelede eksik kaldığını hissetti; ayrıca topla oynarken gösterdikleri gevşekliğe hayıflandı, zira Brighton'ın baskısı üzerlerinde ağır bastı.

Arsenal'in performansı son derece hayal kırıklığı yarattı

Maçın ardından konuşan Arsenal teknik direktörünün açıklamaları yayınlandı: "Hem sonuç hem de performans son derece hayal kırıklığı yarattı. Sergiledikleri oyun ve maçı ele alış biçimleri için Brighton'ı tebrik ediyorum".

Arteta şunları ekledi: "Oyunun temellerinde bizden bambaşka bir seviyedeydiler. İlk ikili mücadelelerde, ikinci hamlelerde ve ikinci toplarda hep öndeydiler ve oyunu oradan başlattılar".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve her şeyin ötesinde, top bizde olduğunda, özellikle kendi sahamızın yarısında, teknik açıdan son derece kötüydük ve size adam adama baskı yapmak isteyen bir takıma karşı uygulanması gereken oyun kurallarına ve ilkelerine saygı göstermedik".

Şu vurguyu yaptı: "Bu, maça istediğiniz gibi hâkim olma ve onu kontrol etme seçeneğini asla vermez. Büyük fırsatlar yakaladığımızda ise bunları değerlendiremedik. Bundan ders çıkardığımızdan emin olmalıyız çünkü bu bir daha tekrarlanamaz".

"İlk taç atışından itibaren her şey belliydi"

Arteta, maç sonu düzenlediği basın toplantısında şunları ekledi: "Hâkimiyetin 50-50 olduğu birçok an oldu, ama çoğu zaman durum onların lehineydi".

Şöyle devam etti: "Bazı anlarda bizi çok zor bir şekilde etkileyen ciddi hatalar oldu, ama bu, ders çıkarılması gereken bir şey".

Şu açıklamayı yaptı: "İlk taç atışından itibaren durum son derece belliydi. Bir kez, iki kez, üç kez kendimizi zor duruma soktuk ve o durumdan çok daha hızlı çıkmamız gerekiyordu. Bu, maçtan çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri".

"Etkilenmeyeceğiz, bu büyük bir ders"

Arteta, üç hafta sürecek milli ara öncesinde takım hakkında hüküm vermede aceleci olunmaması çağrısında bulundu.

Şöyle konuştu: "Bu, takımın ve oyuncuların Dünya Kupası'ndan dönüşlerinden bu yana geçen son altı ya da yedi haftada başardıklarını etkilemeyecek. 18 oyuncunun dönüşüyle birlikte başardıklarımız, rekabet ediş biçimimiz ve kazandığımız maçların sayısı harika bir şeydi".

Şöyle bitirdi: "Ancak bu, hepimiz için bu seviyede kazanmanın neyi gerektirdiğini anlamamıza yarayacak büyük bir ders".