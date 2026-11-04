Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, salı günü Villarreal deplasmanında alınan 6-0’lık farklı Şampiyonlar Ligi galibiyetinde iki gol attıktan sonra hayatını kaybeden CD Tenerife forveti Jesus de Miguel’i duygusal bir şekilde andı. İspanya millî takım oyuncusu, Estadio de la Ceramica’da ilk golünü attıktan sonra dokuz parmağını gösterip gökyüzünü işaret etti.

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İspanyol oyun kurucu, hayatını kaybeden vatandaşını andı

Ruiz, 4. maç haftasında 17. dakikada attığı golle Miguel'i anmak için elleriyle forvet oyuncusunun dokuz numaralı formasını simgeledi ve ardından gökyüzüne baktı.

Vatandaşını anmanın yanı sıra eski Napoli oyun kurucusu, 28 Ekim'de Toledo ilindeki Urda yakınlarında yaşanan yüksek hızlı tren faciasından etkilenenleri de andı. Madrid-Sevilla hattında Renfe seferini yapan bir tren ile hareketsiz hâlde duran bir Iryo treninin çarpışması sonucu 69 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Orta saha oyuncusundan ülkesine yürekten destek

Maçın bitiş düdüğünün ardından ülkesinde yaşanan trajik olaylar hakkında PSG TV'ye konuşan Ruiz, şunları söyledi: “Öncelikle Jesus de Miguel'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu galibiyeti ona ve bu çok zor günlerde İspanya'daki tren kazasının tüm kurbanlarına adıyoruz.

“Ülkeme tüm desteğimi iletmek istiyorum. Bugün çok iyi oynadık. Maça dört gol atarak başladık, farkı yaratan da bu oldu. Sonrasında biraz daha sakin oynadık. Villarreal üst düzey bir takım; çok iyi oynadık ve bu galibiyetten dolayı çok mutluyuz.”

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Sözlerine şöyle devam etti: “Fabian'ın bir maçta iki gol attığını sık görmezsiniz ama bugün bunu başardım ve bundan dolayı çok mutluyum. Ancak her şeyden önce galibiyetten ve üç puandan dolayı mutluyum! Deplasmanda oynamak her zaman zordur ama çok iyi oynadık. Attığım iki golden ve maçın oyuncusu seçilmekten de memnunum çünkü bu ödülü ilk kez kazandım. Böyle devam etmeliyiz.”

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İlk dakikalarda gelen dört gol ev sahibini şaşkına çevirdi

Luis Enrique'nin takımı, ilk 17 dakikada ev sahibine üstünlük kurdu. Joao Neves, 9. dakikada kornerden gelen topla golü attı. Ardından Maghnes Akliouche, 12. dakikada Desire Doue'nin golünü hazırladı. 60 saniye sonra Senny Mayulu topu üst köşeye gönderdi, Akliouche'un Ruiz'e yaptığı asistle de skor 4-0 oldu.

Konuk takımın kalecisi Matvey Safonov, devre arasının öncesinde ve sonrasında sırasıyla Ayoze Perez ve Pape Gueye'nin şutlarını kurtarırken Peter Gulacsi de birkaç kurtarış yaptı. Ruiz, ikinci yarının beşinci dakikasında Vitinha'nın serbest vuruşunu gole çevirdi. Oyuna sonradan giren David Boly ise Neves'in pasıyla skoru belirledi.

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Son şampiyon galibiyet serisini sürdürdü

Villarreal karşısındaki farklı galibiyet, Avrupa'nın son şampiyonunu Şampiyonlar Ligi puan tablosunda üç puan farkla zirveye taşıdı. Takım, daha önce Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2) ve Barcelona'yı (4-2) da yenerek kusursuz bir performans sergilemişti.

İlk üç Ligue 1 maçında, Monaco'ya evinde 2-1 yenildiği karşılaşma da dâhil olmak üzere yalnızca iki puan toplayan Fransız devi, şimdi tüm kulvarlarda üst üste 10 galibiyete ulaştı. Enrique'nin takımı, kasım ayındaki millî maç arasından önce bu hafta sonu lig mücadelesine döndüğünde serisini sürdürmeyi hedefleyecek.