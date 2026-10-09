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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Bu formayı giymek gerçeğe dönüşen bir rüya" Espart'ın mesajı tüm dikkatleri üzerine topladı

Barcelona
La Liga
X. Espart
İspanya

Sözleşmesini 2030'a kadar uzattıktan sonra

Barcelona'nın genç savunmacısı Xavi Espart, Katalan kulübüyle sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmasını kutladı. Üzerinde büyüdüğü sevdasıyla bağlı olduğu takımda kariyerine devam etmekten gurur duyduğunu dile getiren oyuncu, önümüzdeki yıllarda kulübün hedeflerine katkı sağlamak için çalışmayı sürdürme kararlılığını vurguladı.

Barcelona dün perşembe günü, Espart'ın sözleşmesini uzattığını açıklamıştı. Bu adım, "La Masia" akademisinde yetişip ardından aşamalı olarak kendini A takımın planları içinde kanıtlayan oyuncunun gelişimine kulübün duyduğu güveni yansıtıyor.

Espart, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak Barcelona ile yolculuğundan kesitleri yeniden hatırlattı ve videoya, çocukluğundan beri kulübe olan bağlılığını ifade ettiği duygusal bir mesaj ekledi.

Katalan savunmacı şunları söyledi: "Barcelona taraftarı olarak doğdum ve 8 yaşımdan beri bu takım için oynuyorum. Kulübün ve La Masia akademisinin bana sunduğu her şey sayesinde ilk hayallerimi gerçekleştirebildim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu renkleri savunmak benim için her zaman bir gurur kaynağı oldu ve bu formayı giymek gerçeğe dönüşen bir hayaldi. Şimdi çalışmaya devam etme, elimden gelenin en iyisini ortaya koyma ve anın tadını çıkarma zamanı; Barcelona'yı ulaşılabilecek en yüksek mertebelere taşımak için."

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Espart, takımla ilk resmi maçını geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yapmış, ardından bu sezon Alman teknik direktör Hansi Flick'in planlarındaki önemi giderek artmıştı.

Oyuncu, Barcelona'nın bu sezon oynadığı ilk sekiz maçın beşinde ilk 11'de yer alarak takım içindeki rolünün büyüdüğünün sinyalini verdi. Sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatılması da kulübün akademisinden yetişen genç yetenekleri elinde tutma yönelimini teyit ediyor.

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