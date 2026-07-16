Niko Williams, geçen yıl yaşadığı olağanüstü yaz döneminden yeniden bahsetti ve futbol camiasını aylarca meşgul eden kararın perde arkasını anlattı.

Niko Williams, geçen yaz Barcelona'ya transferinin gerçekleşmemesini ve ardından Athletic Bilbao ile 2035 yılına kadar uzanan yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamasını anlattı.

İspanyol milli futbolcu, RTVE tarafından yayınlanan belgeselde şunları söyledi: "Benim için sıra dışı bir yıldı. Çok zor bir yazdı, ben ve ailem büyük baskı altında kaldık ve sonuçta kolay bir süreç olmadı."

Kardeşi ve Athletic Bilbao’nun kaptanı Iñaki Williams ise, Nico’nun Barcelona’ya transferiyle ilgili sürekli çıkan söylentilerin karar verme sürecini daha da zorlaştırdığını açıkladı.

O şöyle konuştu: “Kardeşim kararını bir gecede vermediyse, sessiz kaldıysa ya da hayatında köklü bir değişiklik olacak bu konuyu düşünmeye ihtiyaç duyduysa, bazılarına bu yanlış bir davranış gibi göründü.”

Sport gazetesine göre, Iñaki ayrıca o dönemde ailenin maruz kaldığı bazı durumları da açıkladı ve şöyle dedi: “En kötü an, duvar resminin tahrip edildiği andı; özellikle de kardeşim kız arkadaşıyla tatilden döndüğünde arabanın camlarının kırık olduğunu gördüğümüz zaman.”

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Şöyle devam etti: “Medyadaki çelişkili haberler belirsizliği ve kararsızlığı daha da artırdı.”

Bilbao’nun kaptanı, Nico’nun kendisine nihai kararını bildirdiği anı da şöyle anlattı: “Beni video görüşmesiyle aradı. İbiza’daydık ve bana şöyle dedi: ‘Iñaki, kalmaya karar verdim.’ Ben de ona ‘Şaka mı yapıyorsun?’ diye cevap verdim. Sonra eşime dedim ki: ‘Bu çocuk büyüdü, kardeşim artık çocuk değil.’”

O olayların üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Niko, Barcelona’nın La Liga şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen kararının doğruluğundan hâlâ emin olduğunu vurguladı.

O şöyle konuştu: “Doğru kararı verdim. Beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ya da iki İspanya Ligi şampiyonluğu kazanmaktansa bu kulüpte kalmayı tercih ederim ve bunu kanıtladım.”

24 yaşındaki oyuncu şu anda İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası’nda mücadele ediyor ve önümüzdeki Pazar günü Arjantin ile oynanacak final maçında “La Roja” kadrosunda yer alması bekleniyor.

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