Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, İtalyan ekibi Roma karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçında oyundan çıkarılma kararına öfkelenen yıldızı Vinicius Junior'ı savundu.

Real Madrid, dün akşam oynanan karşılaşmada ev sahibi İtalyan ekibini 4-3 yenerek değerli bir zafer elde etti. Maçın son 10 dakikasına iki gol geride girmişti.

İyi bir performans ortaya koyamayan Vinicius, ayrıca Roma'nın ikinci golünü yemelerine yol açan hatayı yaptı. Bu durum Mourinho'yu 59. dakikada oyuncuyu bir diğer Brezilyalı Endrick ile değiştirmeye itti ve Endrick'in oyuna girişi maçın dönüm noktası oldu.

Ancak Vinicius, Mourinho'nun kararına öfkesini belli etti ve neden oyundan çıkarıldığını sormak için teknik direktörüne yöneldi; bu görüntüler dikkat çekti.

Portekizli teknik direktör, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma boyunca en iyi halinde olmayan Vinicius'un performansına değinirken, Roma'nın uyguladığı taktik karşılaşmanın oyuncunun görevini zorlaştırdığını ve sorumluluğun yalnızca futbolcuya ait olmadığını vurguladı.

Mourinho, "AS"ın aktardığına göre şöyle konuştu: "İlk yarıda hata benim hatamdı ya da Gasperini'nin hatasıydı. Soule'yi o bölgeye koydu ve Wesley sürekli olarak ikiye bir durumlarda bizi geçiyordu. Vini için zor bir maçtı."

Şunları ekledi: "İkinci yarıda ona başka bir tarafta oynama özgürlüğü verdim. Wesley, Diomande karşısında enerjisini tüketti. Vini kaybetmemesi gereken bir topu kaybetti (Roma'nın ikinci golünün topu), ama bu iş bitti. Ben de hata yapıyorum."

Mourinho, oyuncunun durumunun düzelmeye başladığı sırada İspanya La Liga'da 4 maçlık men cezasının gelmesine üzüldüğünü belirterek şöyle dedi: "Seviyesini yeniden kazanmaya ve tekrar mutlu olmaya başlamışken bunun şimdi olması çok üzücü."

Vinicius'un oyundan çıkarılmaya öfkelenmesi hakkında teknik direktör, "Mutlu olmaması normal. Eğer pek çok kişinin yaptığı gibi su şişesini fırlatmak gibi bir şey yapsaydı, bu hoşuma gitmezdi. Hayal kırıklığı normal bir şey, ama maçtan sonra galibiyet nedeniyle çok mutluydu" diye konuştu.

Ayrıca oyuncunun, maç öncesinde kendisini çevreleyen koşullara rağmen duygularıyla baş etmeyi başardığını açıklayarak şunları söyledi: "Oyuncu duygularını kontrol etmeye çalışıyor. Ben de burada, kendi takımımın stadyumunda ve sevdiğim insanların arasında oynamak için bunu yapmak zorunda kaldım. Oyuncunun da bu yeteneğe sahip olması gerekiyor ve o bu durumla büyük ölçüde iyi bir şekilde başa çıktı."

Mourinho, Vinicius'un ilk yarıda yaşadığı zorlukların arkasında Gasperini'nin olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "İlk yarı Gasperini'nin hesabına yazılır ve bu olumlu bir şey. Vinicius'un hatası değil, Gasperini'nin başarısı" dedi.

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Takımın karşı karşıya olduğu baskılar ışığında galibiyetin önemine dair ise Mourinho, İspanya La Liga ile Şampiyonlar Ligi arasında bağlantı kurmayı reddetti ve ilk iki haftada 6 puan toplamanın Real Madrid'e önemli bir ivme kazandırdığını, ancak bunun işin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Mourinho şöyle dedi: "İspanya La Liga, İspanya La Liga'dır; Şampiyonlar Ligi ise Şampiyonlar Ligi'dir. İki maçtan 6 puan topladık. Turnuva henüz bitmedi, ama bu bizim için çok önemli. Önümüzde hâlâ 6 maç var ve zaten en üst seviyeden rakiplerle karşılaştık."

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Konuşmasının sonunda Mourinho, forvet Carlos Espi'yi övdü; oyuncunun gelişiminden ve özellikle Kylian Mbappe ile ilk 11 için rekabet etmenin zorluğu göz önüne alındığında Real Madrid'de elde edebileceği fırsatlardan bahsetti.

Mourinho, "Gelişmeye devam ediyor. Şunu söylemeliyim ki, çok sevdiğim ve Real Madrid için iyi bir transfer olan Gonzalo'nun ayrılma ihtimali ortaya çıktığında bana üç isim sunuldu; Espi de bunlardan biriydi ve çok iyi bir iş yaptılar" dedi.

Şunları ekledi: "Bir forvet için Kylian ile aynı takımda oynamak kolay bir şey değil. Onun kalitesi düşünüldüğünde, onun gibi bir oyuncuyu dönüşümlü olarak oynatmak kolay değil."