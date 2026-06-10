"Bu durumda ayrılacağız"... İran, Dünya Kupası'ndan çekilme tehdidinde bulundu

İran Spor Bakanı Ahmed Dinyamali, bugün İran rejimi muhaliflerinin tribünlerde siyasi sloganlar atması veya protesto gösterileri düzenlemesi durumunda, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası maçlarından çekilebileceğini ima ederek geniş çaplı bir tartışma başlattı.

İranlı "Varzesh3" sitesinin haberine göre, Dinyamali, İranlı yetkililerin Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'ya, maçlar sırasında siyasi sloganlar duyulur duyulmaz milli takım heyetinin stadyumu terk edeceğini bildirdiğini doğruladı.

Bakan, FIFA'nın stadyumlarda sadece İran'ın resmi bayrağının dalgalanması gerektiğini defalarca vurguladığını, muhalif gruplar, özellikle de monarşi yanlısı akımlar tarafından ülke dışındaki rejim protestolarının sembolü olarak benimsenen "Aslan ve Güneş" amblemini içeren eski İran bayrağının kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Bu taleplere rağmen, gözlemciler bu tür kısıtlamaların turnuva sırasında uygulanmasının karmaşık olacağını düşünüyor, özellikle de turnuva, yürürlükteki yasalar uyarınca ifade özgürlüğünü garanti eden ABD'de düzenleniyor.

İran milli takımı, Los Angeles'ta grup aşamasında iki maç oynamaya hazırlanıyor. İlk maç önümüzdeki Pazartesi günü Yeni Zelanda ile, ikincisi ise 21 Haziran'da Belçika ile oynanacak. ABD'deki en büyük topluluklardan biri olan İranlı topluluktan çok sayıda taraftarın maça gelmesi bekleniyor.

İranlı topluluğun bazı kesimleri, Dünya Kupası maçlarının siyasi duruşlarını ifade etmek ve rejime karşı mesajlarını iletmek için uygun bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Bu gelişmeler, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana İran ile ABD arasında tırmanan gerginliklerin gölgesinde yaşanıyor. Bu durum, İran milli takımını antrenman kampını ABD'nin Arizona eyaletinden Meksika'nın Tijuana kentine taşımaya itti; takım, sadece maç günleri ABD topraklarına gidecek.

İran milli takımı, grup aşamasını 26 Haziran'da Seattle'da Mısır milli takımıyla oynayacağı maçla tamamlayacak.



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