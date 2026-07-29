Bunun nedeni ne? Şili Futbol Federasyonu ANFP'nin statülerine göre, formasının sırtında bir lakap taşımak yasak. Bu nedenle Vozinha, Şili'nin rekortmen şampiyonunda bundan sonra resmi adıyla sahaya çıkacak.

Bu isim Josimar Evora Dias. Kaleci, Colo-Colo'da formasının arkasında "Evora Dias", sadece "Evora" ya da sadece "Dias" yazması arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak.

Bu durum, Şili'nin önde gelen kulübü için oldukça can sıkıcı. Çünkü Vozinha'dan sportif katkının yanı sıra bir pazarlama hamlesi de bekleniyordu. Sonuçta 40 yaşındaki file bekçisi, daha sonra dünya şampiyonu olan İspanya'ya karşı Dünya Kupası açılışında oynanan 0-0'lık maçta, sürpriz ekip Yeşil Burun Adaları adına sergilediği parıltılı performansla bir gecede dünya çapında üne kavuşmuştu. Bunun ardından Instagram'daki takipçi sayısı daha önceki yaklaşık 50 binden çok kısa sürede fırladı; şu anda sosyal medya platformunda Vozinha'yı yaklaşık 30 milyon kişi takip ediyor.

Instagram'da Vozinha'yı yaklaşık 30 milyon kişi takip ediyor

Bunların hepsi, arkasında Vozinha yazan bir Colo-Colo forması için potansiyel alıcı. Kalecinin resmi adıyla sahaya çıkmak zorunda olması, forma satış rakamlarına hiç de fayda sağlamayacak gibi görünüyor.

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Vozinha, İspanya karşısındaki resitalinin ardından turnuvanın geri kalanında da güçlü performanslar sergiledi ve Dünya Kupası'ndaki ilk katılımını yaşayan Yeşil Burun Adaları ile sansasyonel şekilde eleme aşamasına kalmayı başardı. Son 32 turunda Vozinha ve arkadaşları, ezici favori Arjantin'e zor anlar yaşattı ve hatta çok büyük sürprizin hayalini kurdu, ancak Yeşil Burun Adaları uzatmaların ardından Lionel Messi ve arkadaşlarına 2-3 mağlup oldu.

Vozinha, Colo-Colo'da bundan sonra eski Bayern yıldızıyla birlikte oynayacak

Vozinha son olarak iki yıl boyunca Portekiz 2. Lig ekibi GD Chaves'te forma giymişti, oradaki sözleşmesi bu yaz sona ermişti. Dünya Kupası'ndaki güçlü performanslarının ardından birçok kulüp kaleciye ilgi gösterdi, Real Betis ile Suudi Arabistan'dan kulüplerin de devreye girdiği belirtiliyordu. Ancak Vozinha kısa süre önce tercihini Colo-Colo'dan yana kullandı; Santiago de Chile'nin rekortmen şampiyonuyla yıl sonuna kadar sözleşme imzaladı. Opsiyon maddesiyle bu kontrat bir yıl daha uzatılabilir.

Bu arada Vozinha, Colo-Colo'da bundan sonra Bayern ve Juventus'un eski yıldızı Arturo Vidal ile birlikte oynayacak. 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024'ün başında futbola açıldığı yuvası olan altyapısından yetiştiği kulübe geri dönmüştü.