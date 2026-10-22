Eski İngiltere millî takım oyuncusu Joe Cole, Manchester United'ın ağır yenilgisinin ardından Michael Carrick'in taktiklerini kamuoyu önünde sorgulayan Bruno Fernandes'i sert sözlerle eleştirdi. Sözünü sakınmayan yorumcu, pasif oyun nedeniyle teknik ekibi suçlayan Manchester United kaptanına, canlı yayında teknik direktörünün otoritesini sarstığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

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Yorumcudan açık sözlü takım kaptanına sert tepki

Cole, Fernandes'in Carrick'in maç planını kamuoyu önünde sorgulaması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu açıklamalar, Çarşamba günü Kuzey İtalya'da alınan ağır yenilginin ardından geldi. Cesc Fabregas'ın Serie A ekibi, yüzde 55 topa sahip olma oranıyla Premier League'den gelen rakibini zorlanmadan mağlup etti. Tartışma, savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in Old Trafford'daki transferlerden sorumlu yöneticileri eleştirmesinden bir hafta sonra yaşandı. Martinez, bu eleştiriyi Atletico Madrid karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından yapmıştı.

Televizyondaki açıklamalar sert tepki çekti

IMAGO

United'ın Como'nun oyun ritmini bozmayı başaramaması Carrick'i yoğun baskı altında bıraktı. Ancak kaptanının televizyondaki değerlendirmesi stüdyoda daha da sert eleştirildi. Maçın ardından TNT Sports'ta konuşan eski İngiltere orta saha oyuncusu Cole, açıklamalara tepki gösterdi: „[O] taktikleri açıkça sorguluyor. Bunu yapmakta haklı olup olmaması önemli değil. Bu kabul edilemez.“

„Taktiklerini doğru bulmadığım teknik direktörlerle çalıştım. Bunu arkadaşına ya da eşine söyleyebilirsin ama kulübün kaptanı olarak çıkıp teknik direktörü sorgulayamazsın. Üstelik bunu doğru dürüst de yapmıyor. Çıkıp konuşacaksan cesur ol ve söyleyeceğini açıkça söyle.

„Bir bakıma, ‘Şöyle olabilirdik ama karar teknik direktöre ait’ diyor. Muhtemelen kurnazlık ettiğini, ‘Aslında öyle bir şey söylemedim hocam’ diyebileceğini düşünüyor. Söylediğini söyledin. Taktiklerin yanlış olduğunu düşündün. Böyle düşünmende sorun yok. Yarın teknik direktörün odasına gidip ‘Bence yanlış karar verdiniz hocam’ diyebilirsin. Onunla yüz yüze konuş.“

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Old Trafford'daki mevcut disiplinsizliği kulübün altın çağıyla karşılaştıran Cole sözlerini şöyle sürdürdü: „Bir futbol kulübünün kaptanıyken herkesin önüne çıkıp teknik direktörü sorgulamak kesinlikle kabul edilemez. Bruno bu konuda çok yanlış yaptı. Manchester United'ın kaptanıysan çıkıp taktikleri sorgulayamazsın. Sir Alex Ferguson döneminde böyle bir şey yaşanmazdı.“

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Orta saha oyuncusu, baskı yapmamalarını isteyen teknik ekibi suçladı

Tartışma, United'ın tek taraflı geçen maç boyunca İtalyan ev sahibinin oyunu yönlendirmesine izin vermesinin ardından patlak verdi. Konuk ekibin kaptanı, teknik ekibin temkinli talimatlarını suçladı.

Son düdüğün ardından TNT Sports'a konuşan Fernandes şunları söyledi: „Adam adama baskı yapmama kararı teknik ekibe ait. Ancak bazen bu takımlara topu çok fazla bıraktığınızda özgüven kazanıyorlar. Topun arkasında o kadar çok oyuncuları var ki sizi çok koşturuyorlar, oyuncuları da hayal kırıklığına uğratıyorlar.“

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Taktik yaklaşımın yanlış olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle devam etti: „Bunu değerlendirmek teknik direktöre ve ekibine düşer, bana değil. Ben sadece bazen baskı altındayken daha cesur olmamız, önde baskı yapma riskini alıp onları rahatsız etmemiz gerektiğini düşündüğümü söyledim.“

Fernandes'in sözlerinden önce Martinez, Madrid'de yaz transferleriyle ilgili olarak „teknik direktörümüzden daha fazlasını“ talep etmişti. Arjantinli savunma oyuncusu daha sonra şu açıklamayı yaptı: „Yenilginin yarattığı hayal kırıklığı, hissettiklerimi belki de doğru olmayan bir zamanda ve yerde ifade etmeme neden oldu. Bunun için özür dilemek istiyorum.“

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Soyunma odasındaki huzursuzluk krizi derinleştiriyor

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Avrupa'da üst üste alınan yenilgilerin hem taktiksel zaafları hem de oyuncuların artan tepkisini ortaya çıkarmasının ardından Carrick, bölünmüş soyunma odasında otoritesini acilen yeniden sağlamalı. Bir hafta içinde takımın önde gelen isimlerinin hem kulüp yönetimini hem de teknik ekibi açıkça sorgulamasıyla baskı altındaki teknik direktör, görevini korumak için ligde belirleyici bir maç serisine çıkacak. Carrick'in hafta sonundaki Premier League sınavı öncesinde açık sözlü kaptanına nasıl yaklaşacağı, görev süresinin kaderini belirleyebilir.