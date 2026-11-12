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Tom Bischof ve Aleksandar Pavlovic'in Joshua Kimmich'in yokluğunda millî takımda etkileyici performanslar sergilemesi, medyada Kimmich'in DFB takımındaki durumuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Jürgen Klopp, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında birkaç dakika süren konuşmasıyla bu tartışmalar hakkındaki görüşünü bir kez daha açıkça ortaya koydu ve ilk kez davet edilen Wael Mohya ile bir karşılaştırma yaptı.

Klopp önce, olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa cuma günü Belgrad'da oynanacak Uluslar Ligi grup maçı için ilk 11'inin şimdiden belli olduğunu açıkladı. Ardından Bayern Münihli Kimmich'e değindi. Almanya Millî Takımı kaptanı, son millî maç döneminde planlandığı gibi ve kendisini de rahatsız eden bir şekilde ilk iki maçın ardından takımdan ayrılmıştı. Kalan iki karşılaşmada ise Münih ekibinden takım arkadaşları Tom Bischof ve Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz ile birlikte orta sahayı oluşturdu. İki maçta da öylesine etkili oynadılar ki ardından kaptan Kimmich'in millî takım için vazgeçilmez olup olmadığına dair tartışmalar alevlendi. Klopp, bu durumu "o zaman da anlamadığını" söyledi.

Klopp, "İki genç oyuncunun (Pavlovic ve Bischof; editörün notu) performansına haklı olarak sevinirken, çünkü gerçekten iyi oynadılar, bundan 'Peki bu Kimmich için ne anlama geliyor?' şeklinde bir hikâye çıkarılmasını görmek kolay değil" dedi ve vurguladı: "Hiçbir şey! Çünkü Jo Kimmich müthiş bir oyuncu. Hiçbir anlama gelmiyor!" Klopp'un daha sonra hatırlattığı gibi, söz konusu maçlarda BVB'li Felix Nmecha da forma giymemişti. Orta saha oyuncusu, gol sevincine ilişkin tartışmalara rağmen mevcut kadroda yer alıyor ve süre alma şansına sahip olduğunu düşünebilir.

Klopp daha sonra mevcut millî takıma övgülerle konuşmasını sürdürdü ve Mohya'dan söz etmek için kısa bir ara verdi. DFB'nin perşembe sabahı duyurduğu üzere, Borussia Mönchengladbachlı yeni isim Sırbistan karşısında kadroda yer almayacak. Ancak Klopp, bundan bir manşet çıkarmanın doğru olmadığını söyledi. "Onu kadrodan 'çıkarmadım'. Bu konuyla tamamen alakasız, düpedüz saçmalık" diyen Klopp, "Daha önce konuşmuştuk: Bir şey olmazsa kadroda olmayacak. Onu görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Getty Images

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Klopp basına seslendi: "Neyse ki umurumda değil"

Klopp, DFB takımının Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için mücadele edeceği Sırbistan ve pazartesi günü Berlin'de Hollanda ile oynanacak son grup maçları için 24 kişilik bir kadro belirlemişti. Ancak kurallar gereği maç kadrosuna yalnızca 23 profesyonel futbolcu yazabiliyor. Millî takım teknik direktörü daha önce, 24. kadro yerinin bundan böyle antrenmanlarda tanımak istediği, yükselişteki "gençlere" ayrılacağını açıklamıştı. Bu kez de henüz 17 yaşındaki sıra dışı yetenek Mohya için durum böyle. Pazartesiden bu yana Herzogenaurach'taki millî takım kampında Sırbistan maçına hazırlanan Mohya, Fas adına da oynayabilir.

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Klopp son olarak, ilk dört maçta yalnızca bir galibiyet ve atılan üç golle ortaya çıkan, sadece sonuçlar açısından yetersiz tabloya ilişkin medyanın görüşü için şunları söyledi: "Neyse ki pek umurumda değil. Çünkü siz bunu haber yapmak zorundasınız, ben de takımı geliştirmek zorundayım. Kendime zaman ayırmalı ve zaman tanımalıyım. Bu hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Bunu etkileyemem. Kimseyi bilerek hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum."

Klopp yine de "biz hazır olana kadar" insanların başka yöne bakmasını ve sonuçları görmezden gelmesini bekleyemeyeceğini kabul etti: "İnsanların fikir oluşturması futbolun bir parçası. Ama biz yol aldığımızı hissediyoruz. Daha yeni başladık, elbette yolculuk henüz bitmekten çok uzak. Temel gerçekten iyi."

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Ayrıca "zaten tanıdığımız" yeni yeteneklerin de hazır beklediğini söyleyen Klopp'a göre "şu an için her şey yolunda".