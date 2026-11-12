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Carrick, son 40 yılın en kötü başlangıcının ardından görevden alındı

Sezona kötü başlayan United'ın Premier League'de 18. sıraya gerilemesinin ardından Carrick'in görevine perşembe sabahı son verildi. İlk 10 lig maçından yalnızca birini kazanan takım, son 40 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Kulübün ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, Monako'da üst düzey Ineos çalışanlarıyla yapılan bir toplantıya katıldı. Carrick'in geleceğinin burada futbol direktörü Jason Wilcox ve CEO Omar Berrada ile görüşüldüğü düşünülüyor. Carrick çarşamba günü hâlâ Carrington'da antrenman yaptırırken United, Pochettino ile prensipte anlaşmaya vardı.

Neville: United, Carrick'in ‘sahada istifa edişini’ izledi

Neville, açıklama yapılmadan önce Stick to Football podcast'inde kararın zamanlamasını “yakışıksız” olarak nitelendirmişti. Kararın ardından eleştirilerini daha da sertleştirdi. Sky Sports'a konuşan Neville şöyle dedi: “Bournemouth maçından sonra da söylemiştim: Bence Manchester United, Michael Carrick'in maç sonunda saha çevresinde yaptığı tur ve vedalaşma hareketiyle fiilen sahada istifa edişini izledi. Sanırım o da kararın o noktada geleceğini bekliyordu ama yöneticiler kararsız kaldı.”

Sözlerini şöyle sürdürdü: “Belli ki millî maç arasına kadar bekleyebileceklerini ve sonuçlarda bir toparlanma olabileceğini düşündüler, ancak son iki hafta zorlu geçti. Kararsızlık, otorite eksikliği, kısacası gerçekten çok kötü bir yönetim.”

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‘Bu, çalışanı istifaya zorlamak olurdu’

Neville en sert eleştirisini, süreç devam ederken karar vericilerin Manchester'da olmamasına yöneltti. “Son 24–48 saatte, kulübün efsanelerinden olan teknik direktörünüz sahada antrenman yaptırırken yönetici ve kulüp sahibi olarak Monako'da bulunmanız ve aynı anda Mauricio Pochettino ile görüşmek için ABD Futbol Federasyonu'yla temasa geçmeniz olağanüstü derecede kötü bir görüntüydü” diye ekledi.

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“Bu düpedüz mide bulandırıcı. Başka herhangi bir işletmede, başka herhangi bir sektörde bekleyeceğiniz standardın çok altında. Bu, çalışanı istifaya zorlamak sayılırdı ve hakkınızda dava açılırdı. Takım, çalışanlar ve kulübün günlük işlerini yürüten insanlar Manchester'dayken yöneticilerin Monako'da olmasının yarattığı görüntü hiç iyi değil ve liderlik hakkında kötü bir izlenim bırakıyor. Bence bu süreçten hiç kimse iyi bir şekilde çıkmadı.”

Pochettino önce ABD'deki görevlerini tamamlayacak

Pochettino'nun gelecek haftaya kadar Old Trafford'da göreve başlaması beklenmiyor.

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Önce ABD'yi Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde yönetecek. İlk maç cumartesi günü Miami'de oynanacak. Cincinnati'deki rövanş ise salı gecesi başlayacak ve Birleşik Krallık saatiyle çarşamba sabahının erken saatlerinde sona erecek.