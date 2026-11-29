Atletico Madrid'in forveti Lee Kang-in, cumartesi günü Elche karşısında alınan 3-2'lik La Liga galibiyetinde 73 günlük gol hasretini bitirdi. Maçın ardından, takımının Barcelona'yla 24 gün içinde iki kez karşılaşacağı sıra dışı fikstürü değerlendirdi. Güney Koreli futbolcu, basın mensuplarına formu ve Atletico'nun yaklaşan Camp Nou deplasmanı hakkında konuştu.

Reklam

Lee Kang-in, golünün ardından Barcelona'yla kısa sürede yeniden karşılaşacaklarını değerlendirdi

Atletico Madrid, Estadio Manuel Martinez Valero'da Elche'yi deplasmanda 3-2 yenerek La Liga'da ikinci sıraya yükseldi. Güney Koreli Lee Kang-in ise 73 günlük gol hasretini bitirdikten sonra dikkatini lig lideri Barcelona'yla kısa süre içinde oynayacakları rövanş maçına çevirdi.

Diego Simeone'nin ekibi, Hansi Flick'in takımını 8 Kasım'da Metropolitano'da ağırlamasından yalnızca 24 gün sonra Camp Nou'ya gidecek. Elche galibiyetinin ardından basın mensuplarına konuşan Lee, fikstürdeki bu sıra dışı duruma şaşırdığını kabul etti.

«Bu dünyada çok tuhaf şeyler oluyor»

Bir aydan kısa sürede Barcelona'yla iki kez karşılaşacakları sorulan Lee, samimi bir yanıt verdi. Simeone yönetimindeki hayatına alışmasına yardımcı olan takım arkadaşlarını ve teknik ekibi de övdü.

Lee, Barcelona'yla maçlar arasındaki kısa süre hakkında basın mensuplarına şunları söyledi: "Evet, yani bilmiyorum. Bence bu dünyada her zaman çok tuhaf şeyler oluyor." Elche galibiyetini değerlendirirken de ekledi: "Bütün deplasman maçları zordur. İyi başladık ama sonlara doğru zorluklarla karşılaştık. Geliştirmemiz gereken yönler var ama genel olarak maçı iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Fiziksel durumum iyi. Adım adım ilerliyorum. Hâlâ uyum sağlama sürecindeyim. Bazen işler iyi gidiyor, bazen gitmiyor. Önemli olan sıkı çalışmayı sürdürmek. Bana destek olan takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe minnettarım."

Reklam Reklam

Forvet, Alicante'deki heyecanlı maçta 11 maçlık gol hasretini bitirdi

4-4-2 düzeninde Julian Alvarez'le birlikte ilk 11'de başlayan Lee, Alejandro Grimaldo'nun penaltı kazanıp gole çevirmesinden bir dakika sonra, altıncı dakikada Atletico'nun farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Elche ceza sahası yakınında önde baskıyla topu kazandı, rakibinden sıyrıldı ve sol ayağıyla yerden köşeye vurdu. Bu, ligde bu sezonki üçüncü golüydü. Ayrıca 17 Eylül'deki Osasuna maçından bu yana çıktığı sekiz lig maçında ve toplam 11 resmî karşılaşmada attığı ilk goldü.

Related Topics

İspanyol yayın kuruluşu AS, Simeone'nin Lee'nin şutlarına ve Grimaldo'ya alan açmak için kanatlara kayma özgürlüğüne değer verdiğini, ancak geride oynayan forvetin maçın tamamındaki etkisini artırması gerektiğini belirtti. Lee, 70. dakikada yerini Rodri Mendosa'ya bıraktı. Martim Neto farkı bire indirdikten sonra Alvarez, 41. dakikada Atletico'nun üçüncü golünü attı. Bouba Sangare ikinci yarının başlarında gol bulsa da Simeone'nin ekibi üstünlüğünü korudu.

Simeone, Camp Nou için yeni bir zihniyet istiyor

Atletico, Kasım ayının başlarında Barcelona'ya evinde aldığı yenilginin rövanşını almak isterken Simeone, takımı Katalonya'ya vardığında geçmiş sonuçların hiçbir önem taşımayacağını vurguladı.

Reklam

Simeone, "Bunlar özel maçlar; daha önce yaşanan her şey unutulur. Pazartesi günü yalnızca bunu düşünüyor olacaklar" dedi. Lee de basın mensuplarına, "Sadece önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Galibiyetler almak için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle aynı kararlılığı dile getirdi.