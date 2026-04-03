Bu Dünya Kupası kalecisi, Feyenoord'un yeni birinci kalecisi olmak için gündemde

Meksika'daki çeşitli medya kaynaklarının bildirdiğine göre, Feyenoord, Raúl Rangel (Chivas) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Rotterdam'ın sevilen kulübünün önümüzdeki yaz yeni bir kaleci transfer edeceği neredeyse kesin.

Bu sezonun ardından Justin Bijlow, Genoa'ya kesin olarak transfer olacak. Yedek kaleci Steven Benda'nın sözleşmesi sona ererken, Timon Wellenreuther, Liam Bossin ve Mannou Berger ise sözleşmelerinin son yılına giriyor.

Feyenoord'un yeni bir kaleci aradığına şüphe yok. 26 yaşındaki Rangel'in adı, De Kuip'teki scout listesinde yer alıyor.

1,90 metre boyundaki Rangel, şu anda Meksika milli takımının birinci kalecisi. Milli takımda 11 maça çıktı.

Transfermarkt'a göre 6 milyon euro değerindeki Rangel, kulübü Chivas ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Feyenoord'un cüzdanını açması gerekecek.

Rotterdam ekibi, Rangel'i kadrosuna katmak için henüz ciddi bir girişimde bulunmadı, ancak bu durum önümüzdeki dönemde değişebilir.

Rangel'in Dünya Kupası'nda kaleci olarak forma giyme şansı yüksek olduğu için Feyenoord'un çok fazla beklememesi gerekebilir. Chivas'ta oynadığı 100 maçta 34 kez kalesini gole kapattı.