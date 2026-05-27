Çarşamba öğleden sonra Ronald Koeman, Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 ismi nihayet açıkladı. Marten de Roon ve Memphis Depay kadroya seçilirken, bazı dikkat çekici isimler de kadro dışı kaldı. Voetbalzone, en dikkat çekici on ismi sıralıyor.

Emmanuel Emegha

Emegha, Ronald Koeman tarafından yakından takip ediliyordu, ancak forvet bu sezon fiziksel olarak pek formda değildi. RC Strasbourg'un kaptanı bu nedenle bu sezon sadece 18 maça çıkabildi ve Oranje formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk maçını hala ertelemek zorunda kaldı.

Kenneth Taylor

Taylor'ın Oranje'deki kariyeri, 2023'teki Fransa maçındaki dramatik sonuçtan (4-0 mağlubiyet) sonra kesin olarak sona ermiş gibi görünüyordu. O zamandan beri Hollanda için bir kez daha forma giydi, ancak bu sezon boyunca Koeman'ın planlarında yer almadı. Lazio'daki son dönemdeki iyi performansları da milli takım teknik direktörünün fikrini değiştirmesine yetmedi.

Luciano Valente

Valente, Feyenoord'da fırtınalı bir başlangıcın ardından Kasım ayında Oranje'de ilk kez forma giydi. Ancak orta saha oyuncusu sezonun ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşadı ve bu nedenle Koeman'ın Dünya Kupası kadrosuna giremedi.

Justin Bijlow

Koeman, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Bart Verbruggen'e ilk kaleci olarak güveneceğini açıkladı ve Mark Flekken de yıllardır Oranje'nin yedek kalecisi olduğu için, Bijlow gizlice milli takım teknik direktörünün 2026 Dünya Kupası'na dört kaleci götürmesini ummak zorunda kaldı. Çünkü Robin Roefs de Koeman için zaten kesin bir seçimdi. Bijlow, Genoa'da güçlü bir sezon geçirdi, ancak sonunda kadroya giremedi.

Quillindschy Hartman

Hartman, Koeman yönetiminde Hollanda Milli Takımı'nda beş kez forma giydi. 2023 yılında milli takımdaki ilk maçına çıktı ve Fransa'ya karşı attığı güzel golle (1-2 mağlubiyet) hemen dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu sezon Burnley'de pek fazla forma şansı bulamadı ve Hollanda Milli Takımı'ndaki yerini kaybetti.

Kees Smit

Smit, Dünya Kupası öncesinde Koeman'dan büyük övgüler almıştı, bu nedenle AZ'nin bu yetenekli oyuncusunun Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi kesin gibi görünüyordu. Ancak milli takım teknik direktörü, Smit'i kadroya almamayı tercih etti. Bunun yerine kadroya bir forvet daha dahil edildi.

Stefan de Vrij

De Vrij kadroda yer alacak gibi görünüyordu. Inter'in savunma oyuncusu, Koeman'ın kadrosunun değişmez bir parçasıydı, ancak kulübünün son Serie A maçında sakatlandı. Bu nedenle, bu yılki Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldı.

Ian Maatsen

Maatsen, geçen yıl Nations League yarı finalinde İspanya'ya karşı çok iyi bir maç çıkardı ve muhteşem bir gol attı. Sonunda Oranje penaltılarda yenildi ve o sezon Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'da 44 kez forma giymesine rağmen, Hollanda milli takımında bir daha forma giymedi.

Zian Flemming

Flemming, bu Dünya Kupası öncesinde milli takım teknik direktörü Koeman'dan hiçbir haber almadı. Burnley'in forveti Premier League'de 11 gol attı, ancak bu yeterli olmadı. Flemming ise ESPN'e verdiği demeçte, milli takıma çağrılmayı hak ettiğini düşündüğünü belirtti. "Premier League'de 10 gol atan başka bir Hollandalı forvet tanımıyorum."

Jeremie Frimpong

Koeman'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda belki de en dikkat çeken eksiklik Frimpong'dur. Liverpool'un enerjik oyuncusu, Oranje'nin teknik direktörü altında sağ kanat olarak sık sık forma giymişti. Ancak şimdi Koeman tarafından sadece sportif nedenlerle kadroya alınmamış gibi görünüyor. Muhtemelen teknik direktör, turnuvada gerçek kanat forvetleriyle oynamayacağı için bu kararı vermiştir.

Lutsharel Geertruida

Geertruida da birçok futbolseverin Dünya Kupası kadrosunda görmeyi beklediği bir isim. Çok yönlü savunma oyuncusu, hem sağ bek hem de stoper olarak oynayabilmesi nedeniyle rakiplerine göre genellikle bir adım öndeydi. Koeman, Dünya Kupası için Jurriën Timber ve Denzel Dumfries'i tercih etmiş görünüyor.