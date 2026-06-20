Bu ders çok acı oldu!.. Real Madrid, Oliisi ile herhangi bir görüşme yapıldığı iddialarını neden bu kadar aceleyle yalanladı?

Real Madrid, Cumartesi akşamı yaptığı resmi açıklamada, Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Fransız Michael Olesi’nin temsilcileriyle herhangi bir temas kurmadığını kesin bir dille yalanladı ve oyuncuların durumu ve transferleriyle ilgili Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yönetmeliklerine tam olarak bağlı olduğunu vurguladı. Bu adım, kulübün herhangi bir disiplin cezasından kaçınmaya özen gösterdiğini yansıtıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Florentino Pérez, Real Madrid’in mevcut yönetmeliklerin, özellikle de oyuncuların statüsü ve transferleriyle ilgili FIFA yönetmeliklerinin sınırları dışında herhangi bir şekilde hareket etmek istemediğini vurguladı ve bu, kulübün yasadışı müzakerelere girmeyi reddettiğine dair açık bir işaret niteliğinde.

Real Madrid’in bu kararlı tutumu ilk kez sergilemesi değil; kulüp daha önce de Arjantinli Julian Alvarez’i kadrosuna katmak için Atlético Madrid’e resmi kanalları kullanarak bir teklif sunduğunu duyurmuştu ve şimdi de Fransız milli oyuncu konusunda aynı tutumu tekrarlıyor.

Her iki oyuncu da mevcut kulüpleriyle geçerli sözleşmelere sahip. Olic'in durumunda, oyuncu Haziran 2029'a kadar Bayern Münih ile sözleşmeli; bu da, oyuncunun mevcut kulübü dışındaki yakın çevresiyle herhangi bir temasın Real Madrid'i FIFA'nın sert disiplin cezalarına maruz bırakabileceği anlamına geliyor.

FIFA'nın "Profesyonel Oyuncular ve Kulüpler Arasındaki Sözleşmelere İlişkin Özel Hükümler" başlıklı yönetmeliğinin 18. maddesi, "Profesyonel bir oyuncuyla sözleşme imzalamak isteyen kulüp, oyuncuyla müzakerelere başlamadan önce niyetini oyuncunun kulübüne yazılı olarak bildirmelidir" şeklinde açıkça belirtmektedir.

Oyuncu ile doğrudan müzakereye ancak sözleşmesinin son altı ayında izin verilir; yönetmeliklerde “Profesyonel bir oyuncunun, mevcut kulübüyle olan sözleşmesi sona ermişse veya altı ay içinde sona erecekse, başka bir kulüple sözleşme imzalama hakkı vardır. Bu maddenin ihlali, ilgili yaptırımlara tabidir” denilmektedir.

Olis'in sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayına, yani tam 3 yıl sonrasına kadar devam edeceğinden, Bayern Münih'e resmi olarak bildirimde bulunulmadan kendisiyle veya temsilcileriyle doğrudan iletişime geçilmesi, FIFA yönetmeliklerinin açık bir ihlali olarak kabul edilir ve Real Madrid bunu kesinlikle önlemeye özen göstermektedir.

Bu açıklama, Real Madrid’in, Fransa’nın en önde gelen genç yeteneklerinden biri ve Bayern Münih’in yükselen yıldızlarından biri olan Oulissi’yi kadrosuna katmak istediğine dair söylentilerin yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Hatırlanacağı üzere, Real Madrid geçmişte reşit olmayan oyuncuların transferiyle ilgili ihlaller nedeniyle FIFA’dan cezalar almıştı; bu durum, Pérez yönetiminin tüm uluslararası kurallara ve yasalara sıkı sıkıya uymaya daha da özen göstermesine neden oldu.