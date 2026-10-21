Geçen yaz Barcelona'dan Liverpool'a stoper mevkisinde oynamak için gelen Uruguaylı Ronald Araujo, şimdi sağ bek pozisyonunda görev yapıyor ve etkileyici hücum rakamlarına imza atmaya başladı.

"AS" gazetesi, Ronald Araujo transferinin yaz döneminin en beklenmedik takviyelerinden biri olabileceğini, ancak hem oyuncunun hem de teknik direktör Andoni Iraola'nın tam da ihtiyacı olan şey olduğunu yazdı.

Eski Barcelonalı, yalnızca 11 maçta taraftarların sevgilisi haline geldi. Bu durum, taraftarların kiralık bir oyuncuyu sevmemesi gerektiği fikrini çürütüyor.

Uruguaylı, Anfield'da öyle etkileyici bir iz bıraktı ki Liverpool, onu bu sezonun ötesinde de kulüpte tutmaya şimdiden hevesli.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Ronald Araujo, dün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 4-3 kazanılan Villarreal maçının ardından bir gol attığı Anfield Stadı'nın karışık bölgesinden Cadena SER radyosundaki "El Larguero" programına şu açıklamayı yaptı: "Bu değişime çok ihtiyacım vardı. Bu konuda çok netti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon bittiğinde ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığımızda, benim için belirleyici bir karardı. Kulüple, Deco ile ve teknik direktörle (Hansi Flick) konuştum, bana işi oldukça kolaylaştırdılar. Bana çok yardımcı oldular. Sanırım ihtiyacım olan şeyi burada buluyorum: oynamak, önemli olduğumu hissetmek ve futbolcu olarak yeteneklerimi göstermek."

Araujo'nun seviyesinde büyük bir dönüşüm

Grup aşamasının ilk maçında Atletico Madrid'e karşı (2-1) topuğuyla yaptığı muhteşem pasın ve geçen hafta Linz'de LASK'a karşı (6-3) Liverpool formasıyla attığı ilk golün ardından Uruguaylı, Anfield'da Villarreal'e karşı bir gol daha atmak için geri döndü. 3 maç, 3 gol.

Ronald sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Asla pes etme."

Andoni Iraola artık biliyor ki Avrupa'da bir forvete ihtiyaç duyarsa, eski Barcelonalı oyuncuya güvenebilir.

İster sağ bek pozisyonunda görev yapsın ister forvet olarak fark yaratsın, Araujo hiçbir çabadan kaçınmıyor. Elindeki her şeyi veriyor. Onun için bu hiçbir sorun teşkil etmiyor.

Maç öncesi basın toplantısında belirttiği ve ilk yarısında oynadığı Villarreal maçının ardından radyoda bir kez daha teyit ettiği gibi: "Bek pozisyonu benim için farklı bir mevki değil. Stoper mevkisinde daha rahat hissettiğim doğru, ama bu pozisyon gelecekte bana çok faydalı olacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu mevkide El Clasico maçlarında zaten oynamıştım ve bazı çok hızlı kanat oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalmıştım (gülüyor)", Vinicius'u kastederek.

Troy Deeney gibi, onun Premier Lig'e uyum sağlama kapasitesinden şüphe duyanlar da vardı. Eski İngiliz oyuncu, CBS Sports Golazo kanalına şunları söylemişti: "Bunun çaresiz bir transfer olduğunu düşünmüştüm... Ona bir özür borçluyum."

Ama gerçek bundan çok uzak. Ronald Araujo, yeteneğinin yanı sıra İngiliz taraftarların kalbini fetheden kişiliğe ve mücadele ruhuna sahip.

İşte bu yüzden Anfield taraftarı ona hayran. Sadece basit bir ikili mücadeleyi kazanması, hani şu topun da rakibin de havada uçuştuğu mücadelelerden birini, Liverpool taraftarını ayağa kaldırmaya yetiyor.

O halde Anfield'daki yetkililerin Uruguaylı'nın sözleşmesini uzatmayı şimdiden düşünmesi gayet doğal. Tek ihtiyacı olan İngilizcesini geliştirmek.

"İster kazanma açısından ister uyum sağlama açısından, harika ve çok mutlu" hissettiğini itiraf eden Araujo, şu anda geleceğini düşünmüyor: "Bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken." 27 yaşındaki savunma oyuncusu geçen yaz, 55 milyon euro değerinde zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelmişti.

Barcelona ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Liverpool'un Ronald'ın sözleşmesini kalıcı olarak uzatma kararı, mevcut performansını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olacak.

Uruguaylı için şu an kesin olan şey, Andoni Iraola yönetiminde "futbola olan tutkusunu" yeniden kazanmış olması.