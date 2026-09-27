Klopp böylece Sepp Herberger (1937) ve Helmut Schön'ün (1965) ardından ilk iki maçının hiçbirini kazanamayan yalnızca üçüncü Almanya Milli Takımı teknik direktörü oldu. Ancak şu da var: Hem Herberger hem de Schön görevlerine iki beraberlikle başladı ve böylece iki puan topladı; Klopp ise iki maçın ardından sadece bir puanda kaldı.

Herberger iki kez Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü yaptı; önce 1936 ile 1942 arasında, daha sonra ise 1950 ile 1964 arasında görev aldı. Toplamda 162 maçta kenarda yer aldı. 1977'de 80 yaşında hayatını kaybeden Herberger'in başlangıcı, Kasım 1936'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda İtalya'ya karşı oynanan 2-2'lik iç saha maçı oldu. İki aydan biraz daha uzun bir süre sonra bir 2-2 daha geldi; Düsseldorf'taki Rheinstadion'da rakip Hollanda'ydı.

Buna rağmen Herberger bugün DFB tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Takımı, 1954'te İsviçre'de sansasyonel bir şekilde dünya şampiyonu oldu.

Getty Images

Jürgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak tarihî derecede kötü başlangıç

Schön ise 1964 ile 1978 yılları arasında görevdeydi. Onun yönetiminde 139 maç oynandı. O da göreve iki iç saha maçıyla başladı ve bu karşılaşmaların ikisi de 1-1 sona erdi; Berlin Olimpiyat Stadı'nda İsveç'e karşı ve Hamburg'da İtalya'ya karşı.

1996'da 80 yaşında hayatını kaybeden Schön de sonraki süreçte Alman milli takımıyla büyük başarılara imza attı. DFB ekibi onun yönetiminde 1972'de Avrupa şampiyonu oldu. İki yıl sonra ise kendi ülkesinde Dünya Kupası'nı kazandı.

Klopp, geçen temmuz ayında Kuzey Amerika'daki fiyaskoyla sonuçlanan Dünya Kupası'nın ardından Julian Nagelsmann'ın halefi olarak görevi devraldı. 2030'a kadar sürecek dört yıllık bir sözleşmeye imza attı; bu anlaşma onu EURO 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na götürebilir. Basında yer alan haberlere göre yıllık maaşı yaklaşık yedi milyon euro.