19 yaşındaki futbolcu, geçen yıl unvanını koruyarak tarihe geçmişti. Daha önce bunu başaran başka bir oyuncu olmamıştı. Ancak Kopa Ödülü'nün yalnızca 2018'den bu yana verildiğini de belirtmek gerek.









Ödülün ilk sahibi Kylian Mbappe olmuştu. Mbappe, Yamal ve Bayern Münih'in forveti Harry Kane gibi, bu pazartesi düzenlenen 70. Ballon d'Or ödül törenine en büyük favorilerden biri olarak katıldı.

Ballon d'Or ödül törenini canlı anlatımımızdan takip edin









Yamal, Londra'ya aslında Ballon d'Or'u almak için geldiğini de gizlemedi. Kopa Ödülü'nün takdiminde eş sunucu Thierry Henry, bugün kazanmayı umduğu ödülün bu olup olmadığını sorunca salondaki herkes gülmeye başladı. Biraz mahcup olan Yamal arkasını döndü ve yanıt vermekten kaçındı. Sonunda da takım arkadaşı Pau Cubarsi'nin Kopa Ödülü'nü kendisinden daha fazla hak ettiğini söyledi.

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En iyi genç kadın futbolcu ödülünü kim kazandı?

En iyi genç kadın futbolcu da FC Barcelona'dan seçildi: 20 yaşındaki Vicky Lopez, unvanını korudu. Hücum oyuncusu, Barça ile dört kupayı birden kazandı.