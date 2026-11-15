Van Bommel'in ekibi için Brüksel'de kritik maç
Belçika, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta ilk iki sırada yer alabilmek için kazanması gerektiğini bilerek İtalya'yı Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da ağırlayacak. Mark van Bommel'in ekibi, istikrarsız geçen grup aşamasının ardından şu anda üçüncü sırada bulunuyor. Ancak Fransa karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.
Çeyrek finale yükselmek için üç takım arasındaki kıyasıya mücadele sona yaklaşırken Belçika, şimdiye kadarki en büyük sınavına hazırlanıyor.
Van Bommel'in hazırlıkları, sakat Leandro Trossard ve Mike Penders'tan yararlanamayacak olması nedeniyle bir miktar aksadı.
Van Bommel baskı altında üst düzey bir zihniyet istiyor
Kritik maç öncesinde konuşan Van Bommel, takımının üzerindeki büyük baskıyı bütünüyle kabullenmesi gerektiğini vurguladı ve karşılaşmayı doğrudan eleme usulü oynanan turnuva maçlarına benzetti.
Van Bommel, “Önemli olan tek şey galibiyet. Bu bir final değil ama bir sonraki tura çıkıp çıkamayacağımız bu maça bağlı. Daha çok bir eleme maçına benziyor” dedi.
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Belçika'nın teknik direktörü, bu düzeyde bir yoğunluğu yaşamanın, gelecekteki uluslararası turnuvalar öncesinde takımın gelişimi açısından son derece değerli olduğuna inanıyor.
Mancini yönetiminde İtalya'nın hızlı değişimi
Van Bommel, sezonun önceki bölümünde oynanan ilk maçtan bu yana İtalya'nın Roberto Mancini yönetiminde geçirdiği önemli taktiksel değişime de dikkat çekti.
Van Bommel, “Özellikle büyük turnuvalar düşünüldüğünde, baskı altında oynamak ilginç bir sınav. Final olsun ya da olmasın, her zaman aynı şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.
Yaklaşan rakiplerini överek şunları ekledi: “Açılış maçında karşılaştığımız İtalya'dan farklı bir takım var karşımızda. Daha sağlamlar ve kısa sürede geliştiler. Fransa'yı tesadüfen yenemezsiniz; galibiyetleri beni şaşırtmadı.”
Belçika evinde çeyrek final biletini hedefliyor
Grup aşaması heyecanlı bir sona yaklaşırken Belçika, toparlanan İtalya karşısında alınacak galibiyetin bir sonraki tura yükselmeyi garantilemenin tek yolu olduğunu biliyor.
Belçika ev sahibi avantajından yararlanmaya çalışırken Koning Boudewijnstadion'daki taktik mücadele, Van Bommel'in oyun planını en zorlu sınavına tabi tutacak.
Belçika, Uluslar Ligi çeyrek finalinde yerini ayırtmak için Brüksel'de disiplinli ve gücünü ortaya koyan bir galibiyet almaya odaklanmış durumda.