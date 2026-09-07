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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Bu daha başlangıç: Guimaraes, Arteta'nın bu konulara çok takıntılı olduğunu söyledi

Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
B. Guimaraes
M. Arteta
İngiltere
Brezilya
İspanya

Arsenal teknik direktörünün tutkusu hiç dinmiyor

Bruno Guimaraes, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın "çok takıntılı" göründüğü bir şeyi açıkladı ve bu, oyuncunun bu yaz 75 milyon sterlinlik bir transferle Newcastle'dan ayrılmasının ardından aralarındaki "ilk konuşmadan itibaren" kendisine belli oldu.

Brezilyalı oyuncu, İngiliz Daily Mail gazetesinden Metro sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Arteta ile ilk konuştuğum andan itibaren, takımı her sezon geliştirmeye çok takıntılı olduğunu gördüm."

Guimaraes şöyle devam etti: "Takımımızın çok iyi oynadığını görebiliyoruz. Bu daha sadece başlangıç, sunacak çok şey var ama şimdiye kadar herkesi tebrik ediyorum."

Guimaraes, sakatlık nedeniyle Arsenal'de zorlu bir başlangıç yaşadı; şimdiye kadar Premier Lig'de yalnızca bir maçta forma giydi ve Aston Villa karşısında hafif bir sakatlık geçirdikten sonra takımın Chelsea'yi 2-1 yenişini yedek kulübesinden izledi.

Buna rağmen takımın seviyesini övdü ve şunları söyledi: "Takımla beş ya da altı kez antrenman yapabildiğim için çok mutluyum. Güçlü ve etkileyici bir takımla çalışmak harika."

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Şöyle ekledi: "Fiziksel olarak güçlüler, savunmada güçlüler, hücumda güçlüler. Bu sezon geçen sezona göre daha iyi oynuyor gibi görünüyorlar. Sanırım hedef bu: her yıl gelişmek."

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