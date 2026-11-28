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Bu gerçekten cüretkârca bir hareketti, peki güvenlik görevlileri neredeydi? Polonya'daki bir ikinci lig maçında, elektrikli scooter'la sahaya giren bir kişinin yol açtığı sıra dışı bir olay yaşandı.

Olay, cuma akşamı Stal Stalowa Wola'nın Legia Varşova'nın ikinci takımına karşı 3-2 önde olduğu maçın uzatma dakikalarında yaşandı. Televizyon görüntülerinde bir kişinin elektrikli scooter'la görünüşe göre hiçbir engelle karşılaşmadan çimlerin üzerinde ilerlediği görülüyor. Güvenlik görevlileri kişiyi yakalamaya çalışırken maç durdurulmak zorunda kaldı.

"Stalowa Wola'da şu anda sahada çok sıra dışı görüntüler izliyoruz. Bunu nasıl yorumlamak gerektiğini merak ediyorum. Bana öyle geliyor ki bu, daha önce hiç görmediğim türden bir taraftarın sahaya girmesi, üstelik elektrikli scooter'la. Herhalde daha önce böyle bir şey yaşanmadı," diyen Adam Delimat da PZPN+ yayınında büyük şaşkınlık yaşadı.

Neyse ki yetkililer sahaya giren kişiyi oyun alanından çıkardıktan sonra maç devam edebildi. Seyircinin daha sonra gözaltına alınıp alınmadığı belirsiz kaldı. Televizyon görüntülerinde kişinin sahayı nasıl terk ettiği gösterilmedi. Sahaya giren kişinin karşılaşabileceği olası sonuçlara ilişkin de ilk etapta ayrıntılı bilgi verilmedi.

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Maç, Stal Stalowa Wola'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Legia devre arasına 2-0 önde girmişti ancak Maciej Sliwa, Jakub Jelen ve Maksymilian Hebel'in golleri maçı ev sahibi lehine çevirdi.