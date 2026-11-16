İngiltere'nin orta saha oyuncusu Declan Rice, pazar günü Madrid'de 10 kişi kaldıktan sonra üstünlüklerini koruyarak İspanya'yı 3-2 yendikleri maçta galibiyetten hiçbir zaman şüphe duymadıklarını vurguladı. Thomas Tuchel'in takımı, Metropolitano'da Elliot Anderson'ın ikinci yarıda oyundan atılmasına rağmen ev sahibinin 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve Uluslar Ligi A3 Grubu'nda zirveye çıktı.

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Deplasman ekibi ikinci yarıdaki kırmızı karta rağmen ayakta kaldı

Rice ve takım arkadaşları, Tuchel döneminin belki de en iyi performansını sergiledi. Harry Kane, 2026'daki 15. millî takım golüyle ilk yarıda perdeyi açtı. İkinci yarının başında Ezri Konsa ve Ben White'ın peş peşe gelen golleri farkı üçe çıkardı. Ancak Jarell Quansah'nın hatası, Anderson'ın son adam olarak Lamine Yamal'a faul yapmasına yol açtı.

Orta saha oyuncusu takımın sarsılmaz inancını övdü

Orta saha oyuncusunun kırmızı kart görmesinin ardından Mikel Oyarzabal, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Daha sonra Yamal'ın hazırladığı pozisyonda Nico Williams farkı bire indirerek heyecanlı bir final bölümünün kapısını açtı. Kaleci James Trafford, son anlarda yaptığı bir dizi başarılı kurtarışla üstünlüğü bitiş düdüğüne kadar korudu.

ITV Sport'a konuşan Rice, takımının kendinden hiç şüphe etmediğini söyledi: “Onları yeneceğimizi biliyorduk. Teknik direktörün Hırvatistan maçından sonra verdiği mesaj çok olumluydu.

“İlk 10 dakika, oynadığımız en iyi bölümdü. Genel olarak, yarım saat 10 kişi oynayıp 43 maçtır yenilmeyen bir takımı 3-2 mağlup etmek çok büyük bir başarı.

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“O gün Arjantin'e karşı [Dünya Kupası'nda] kazanmak kısmet olmadı. Futbol böyle. Onlar [İspanya] ikinci golü bulduğunda maç belki başka bir yöne gidebilirdi.

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“Bu çok büyük bir galibiyet. Çok büyük.”

Tarihî deplasman serisi 10 maça çıktı

İspanya'nın başkentinde alınan galibiyetle İngiltere, tüm kulvarlarda üst üste 10. deplasman galibiyetini elde etti. Böylece ülke tarihinde ilk kez deplasmanda 10 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

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Ayrıca İngiltere'nin İspanya ile deplasmanda oynadığı son iki maç, Ekim 2018'deki galibiyetin ardından 3-2'lik zaferlerle sonuçlandı. İngiltere, bu başarıyla Eylül 1988'de üst üste üç kez kazanan Yugoslavya'dan bu yana İspanya'da art arda galibiyet alan ilk konuk ülke oldu.

Grup lideri eleme turu kurasını bekliyor

A3 Grubu'nu lider bitiren Tuchel'in ekibi, turnuvanın diğer grup birincileriyle birlikte Uluslar Ligi çeyrek final kurasına seri başı olarak katılacak. Madrid'de son bölümdeki yoğun baskıya direnmek, bu yılın başlarında Arjantin karşısında yaşanan acı Dünya Kupası vedasının ardından takımın mental gücünü de artıracak. Ancak teknik heyetin, eleme aşaması başladığında cezalı Anderson olmadan plan yapması gerekecek.