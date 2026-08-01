“Bu çok ama çok yetersiz!” Bayern Münih patronundan Bundesliga’daki rakiplere sert eleştiri

"Sezonun ardından Leipzig seyahatteydi, bu yaz bizim dışımızda sadece Dortmund yolda, eylülde ise Paderborn ABD'ye uçuyor. Bu çok ama çok az! Bundesliga kulüpleri daha ileri görüşlü düşünmek zorunda", dedi Kasper, Münchner Merkur/tz'ye verdiği röportajda.

İngiltere Premier Lig kulüpleri "dünyaya açılırken", Alman kulüplerinin uluslararası pazarlama konusunda hâlâ fazla çekingen olduğu belirtildi. Kasper, "Bu da onların aktif olması gerektiği anlamına geliyor. Evde kalıp sonra da gelirlerin düştüğünden şikâyet edemezsiniz. Hiçbir şey yapmazsanız, hiçbir şey de gelmez" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Bundesliga'nın genel olarak daha fazla "görünürlük" kazanması için "sınırları sürekli daha ileri taşımayı" istediğini söyledi. "Ne yazık ki özellikle ABD ve Japonya'daki medya gelirlerinin şu anda düşüşte olduğu bir gerçek; ancak tam da bu yüzden ligin, aktiviteleri artırmak için bizimle birlikte stratejik mekanizmalar bulması gerekiyor. Bayern Münih her yere seyahat edemez."

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Bayern, BVB ve Leipzig Avrupa dışına gidiyor

FC Bayern, "Audi Summer Tour" kapsamında bugün, cumartesi günü sekiz günlük bir gezi için Güney Kore ve Hong Kong'a gidiyor. Gelecek salı günü Koreli Red&Gold partner kulübü Jeju SK FC'ye karşı bir hazırlık maçı planlanırken, 7 Ağustos'ta ise Hong Kong'da Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Alman rekor şampiyonunun yanı sıra, devam eden hazırlık döneminde Avrupa dışına pazarlama amaçlı seyahat gerçekleştiren tek takım BVB (Japonya) olacak. RB Leipzig ise geçen sezonun hemen ardından Güney Afrika'ya gitmişti.

FC Bayern'de önümüzdeki yıllarda uluslararası pazarların geliştirilmesine odaklanmanın daha da güçlendirilmesi planlanıyor. Kasper, "Hedef pazarlarımız net şekilde tanımlanmış durumda. Amerika'da şimdiye kadar odağımız Kuzey ve Orta Amerika'ydı ama Güney Amerika giderek daha da ilgi çekici hâle geliyor. Asya da aynı şekilde net, ayrıca Hindistan, Endonezya ve Tayland'a da bakmak gerekir. Orada zaman zaman yeni şeyler de denemeliyiz" dedi.

Gerçekten de Bundesliga, uluslararası anlaşmalardan örneğin İngiltere Premier Lig veya İspanya LaLiga'nın her yıl elde ettiği tutarın yalnızca küçük bir kısmını kazanıyor. Alman üst ligi, yurt dışındaki TV haklarının satışından sponsorluk dahil son olarak sadece yaklaşık 302 milyon euro gelir elde ederken, Premier Lig'de bu rakam on katı, İspanya'da ise yine de üç katı seviyesindeydi.