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Sol kanada takviye arayan Bayern Münih, Jürgen Klopp yönetimindeki Alman milli takımında çıkış yapan bir oyuncuyu da gözüne kestirmiş görünüyor.

Bayern Münih'in gelecek sezon için hücumun sol kanadına, sakatlığının ardından dönüşüne çok az kalan yorulmak bilmez Luis Diaz'a yedek olabilecek bir oyuncu transfer etmek istediği artık sır değil.

Münih merkezli tz gazetesinin haberine göre Almanya'nın rekor şampiyonu, Liverpool'dan Rio Ngumoha, Porto'dan Oskar Pietuszewski ve Bournemouth'tan Eli Junior Kroupi gibi oyuncuların bulunduğu aday listesine, SC Freiburg forması giyen Almanya'nın yeni hücum cevheri Derry Scherhant'ı da ekledi.

Ancak iki kulüp arasında olası bir transfer konusunda henüz somut bir görüşme yapılmadığı belirtiliyor. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunabileceği öne sürülen Scherhant'ın başka birçok kulübün de gündeminde olduğu söyleniyor.

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24 yaşındaki oyuncu, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Klopp yönetimindeki ikinci milli takım kampının en çok öne çıkan isimlerinden biriydi. Hollanda karşısında alınan 5-0'lık galibiyetteki üstün performansını, dördüncü milli maçında attığı ilk golle taçlandırdı. Klopp, maçın ardından Scherhant ve kanattaki partneri Brajan Gruda için "İkisi de top oynayabiliyor, aman Tanrım!" diyerek övgüde bulundu.

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Derry Scherhant altyapıda hangi kulüplerde oynadı?

Oysa Scherhant'ın büyük bir kariyer yapacağı uzun süre pek olası görünmüyordu. Berlin doğumlu oyuncu, gençlik yıllarında Hertha ve Union gibi büyük kulüplerin uzun süre dikkatini çekmemişti . Bugün Freiburg forması giyen oyuncu, bunun yerine SC Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin, FC Viktoria 1889 Berlin ve Berliner Sport-Club gibi daha küçük kulüplerde kendini göstermeye çalışmak zorunda kaldı.

Scherhant, birkaç gün önce Alman milli takımının basın toplantısında kariyer yolculuğunu anlatırken "Gençken oynayamamanın, gözden kaçırılmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum" demişti. Şimdi memleketindeki Berlin Olimpiyat Stadı'nda gol atmış olmak ise onu "çok mutlu" etmişti.

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Koronavirüs döneminde birçok saha kapalı olduğu için ek antrenman yapabilmek adına büyük çaba harcamak zorunda kaldı. Bir keresinde Sport Bild dergisine "Her gün çitin üzerinden atladım, top sürdüm, tekrar tekrar kaleye şut çektim. Koronavirüs dönemi herkes için ne kadar zor olsa da futbol açısından bana çok yardımcı oldu" demişti. Sports Illustrated dergisine de "Bir sahada zabıta denetim yapıyorsa diğerine geçiyorduk. Tesisler hemen yan yana" diye anlatmıştı.

Scherhant, beş yıl formasını giydiği Hertha Berlin'den 2025'te SC Freiburg'a transfer oldu. Burada kısa sürede teknik direktör Julian Schuster'in vazgeçilmez ilk 11 oyuncularından biri hâline geldi ve çok geçmeden milli takıma da yükseldi.