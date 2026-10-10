"Bu çocuk, Ajax'taki o büyük transferlerin hepsinden çok daha fazla kaliteye sahip"

Mario Been ve Kees Kwakman, Abdellah Ouazane’nin Ajax’ta yedek bir rolle yetinmek zorunda kalmasını anlaşılmaz buluyor. Bunu ESPN’deki De Eretribune programında dile getirdiler.

Cumartesi günü Ouazane, NEC karşısında (1-1) yarım saat süre aldı ancak bu fark yaratması için yeterli olmadı. On yedi yaşındaki yetenek, birkaç etkileyici aksiyon sergilese de gol atamadı.

Been, “Ouazane’nin oyuna girmesi ne kadar uzun sürüyor, değil mi” sözleriyle başladı. “Maç boyunca transfer edilen o pahalı, büyük isimleri izliyorsun ama kendi altyapısından çıkan böyle bir çocuğun, benim görüşüme göre onların çoğundan çok daha fazla kalitesi var.”

Been’in teknik direktör Míchel Sánchez’e de net bir mesajı var. “Ben onu her zaman oynatırdım. Çünkü adam da eksiltebiliyor.”

Been, “Bu tür maçlarda, bire birde kaldığında rakibini de geçebilmen çok önemli” dedi.

Kwakman araya girerek, “Yine de solda Gloukh’u tercih ediyor” dedi. “Onun da birkaç güzel aksiyonu vardı. Sağda da hâlâ arayış içindeler, özellikle de Berghuis yokken.”

Kwakman, “Ouazane’nin büyük hayranıyım ama orada ona karşı çok temkinliler” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. “Evet, neden? Bunu performans koçuna sormak lazım.”