Robert Lewandowski, Lamine Yamal'ın hızla yükselişi hakkında konuşurken Barcelona'nın genç yıldızını bekleyen zorlukları açık sözlülükle değerlendirdi. Polonyalı golcü, kanat oyuncusunun yeteneğini överken zirveye bu kadar erken çıkmanın başarıyı uzun vadede sürdürmeyi önemli ölçüde zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Reklam

Bir nesle damga vuracak yetenek sahnede

Lamine Yamal, genç yaşına rağmen Barcelona'nın vazgeçilmez bir parçası hâline gelerek futbol sahnesine etkileyici bir giriş yaptı. Hızlı yükselişi, gelişimini yakından izleyen diğer futbolcuların takdirini kazandı.

Şu anda MLS'de Chicago Fire forması giyen Lewandowski, kanat oyuncusunun çıkışının ilk dönemlerine tanıklık etti. Tecrübeli forvet, La Masia'dan yetişen Yamal'la ilk kez genç oyuncu henüz 15 yaşındayken tanıştı.

Aralarındaki büyük yaş farkı kısa sürede sürekli yapılan bir şakaya dönüştü. Neredeyse yirmi yaş küçük olan Yamal'la aynı sahayı paylaşan Polonyalı golcü, kendi çocuğu yaşında bir yetenekle birlikte oynuyordu.

“Oğlum olabilecek biri”

Big Cat ile yaptığı röportajda Lewandowski, aralarındaki sıra dışı ilişkiyi anlattı. Yaş farkına alışmasının biraz zaman aldığını kabul etti.

Reklam Reklam

“Babasından iki yaş büyüğüm, biliyor musunuz? Bir düşünün: Oğlum olabilecek biriyle birlikte oynuyorum… Çılgınca,” dedi.

Related Topics

Aralarındaki yaş farkı ne kadar şaşırtıcı olsa da tecrübeli golcü, Yamal'ın yeteneğinden hiçbir zaman şüphe duymadı. Genç oyuncunun potansiyeli onu ilk andan itibaren etkiledi.

Lewandowski, “Daha en başından farklı, özel bir oyuncu olduğu belliydi,” dedi.

Reklam

Modern futbolun tuzakları

Yamal'ı övgüyle anan tecrübeli forvet, önündeki engellerin de farkında. Bu kadar erken zirveye çıkmanın, uzun yıllar zirvede kalmayı son derece zorlaştırdığını belirtti.

“Bence en büyük sınavı, uzun vadede zirvede kalmak olacak,” diye uyardı. “Bu kadar genç yaşta başlarsanız 28, 30 ya da 32 yaşına geldiğinizde zirvede kalmak çok daha zor olur.”

Reklam

Lewandowski, modern futbolun mali yapısının oyuncu gelişimini nasıl karmaşıklaştırdığına da dikkat çekti. Büyük sözleşmeler, genç bir yıldızın kariyerinin yönünü geçmiş dönemlere kıyasla hızla değiştirebiliyor.

“Artık çok erken yaşta para kazanmaya başlıyorlar. Eskiden böyle değildi, daha sabırlı olmamız gerekiyordu,” dedi. “Şimdi birkaç gol atmanız yetiyor, hepsi bu. Hadi, buyurun, parayı ödeyin, serbest kalma bedelini karşılayın.”

Reklam

Önündeki kritik on yıl

Yamal için şu an öncelik, göz kamaştıran performansını sürdürmek. Ancak kalıcı bir başarı mirası oluşturmaya çalışacağı önümüzdeki on yıl, onun asıl sınavı olacak.

Lewandowski'nin de belirttiği gibi, bu yolculuğun dikkatle yönetilmesi gerekecek. “Her şey oyunculara, kulübe ve neye ihtiyaç duyduklarına bağlı,” sözleriyle açıklamasını tamamlayan Lewandowski, Yamal'ın büyük potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için sorumluluğun hem genç oyuncuda hem de çevresinde olduğunu vurguladı.