O günlerde, 2025 sonbaharında her şey masal gibiydi. 17 yaşındaki, yalnızca 1,68 metre boyundaki Lennart Karl bir anda ortaya çıkmıştı. Gençliğinin verdiği rahatlık, incelikli çalımları ve müthiş golleriyle Karl, Bayern Münih'in altyapısından çıkan çok az yeteneğin başarabildiği bir hızla A takıma yükseldi. Her şey kusursuz görünüyordu.

Bir yıl sonra büyü bozuldu. İlkbaharda yaşadığı sakatlık sorunlarının ve yazın Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından Karl, sezon başından beri en iyi formunu arıyor. Şu ana kadar 12 maçta yalnızca üç gol katkısı yaptı. Yine de son dönemde performansı hafifçe yükselişe geçti.

Bir gencin gelişiminde bu tür iniş çıkışlar normal. Buna rağmen son dönemde Karl'ın etrafında, giderek yakışıksız bir hâl alan bir tartışma alevlendi. Tartışma, üstelik Borussia Dortmund ile oynanan önemli maçın (2:2) gününde şimdilik en yüksek noktasına ulaştı.

Uli Hoeneß ve Max Eberl, Lennart Karl'ı eleştirdi

Öncelikle şunu belirtmek gerek: Karl yalnızca son derece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda dışa dönük biri. En sevdiği kulüp? Real Madrid. Yılın başında tartışmayı başlatan buydu. Ardından pembe kıyafetler, kışkırtıcı gol sevinçleri, bitmek bilmeyen bacak çalımları, sosyal medyada sürekli görünür olması ve influencer kız arkadaşı Zoe Käppele ile dikkat çekici, gösterişli paylaşımları geldi. Bunların hepsi hâlâ kabul edilebilir şeyler. Elbette bunları yapabilir. Ancak bu özelliklerin birleşiminin, sportif açıdan zor dönemlerinde aleyhine yorumlanabileceğini de hesaba katmalı.

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

O noktaya çoktan geldik. Karl için şaşırtıcı olan, eleştirinin kimden geldiği ve ne kadar sert olduğuydu. Onursal başkan Uli Hoeneß'ten. Hem de kamuoyu önünde. Hoeneß, bir hafta önce Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Karl'dan daha fazla "tevazu" göstermesini, onun üzerinde daha fazla "baskı" kurulmasını istedi ve kendisiyle "ciddi bir görüşme" yapacağını açıkladı. Kulübün uzun zamandır yetiştirdiği en büyük yeteneğe yaklaşmanın doğru yolu bu mu? Tartışılır. Böyle bir "ciddi görüşmeyi" kamuoyu önünde duyurmak yerine kulüp içinde yapmak daha doğru olurdu. Karl, bu dönemde ve bu yaşta kendi kulübünden daha fazla destek görmeyi hak ediyor.

SC Freiburg ve 1. FC Magdeburg karşısındaki tatminkâr performansları göz önüne alındığında, o zamana kadar Karl'ı her fırsatta kararlılıkla savunan sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl'in son eleştirisi, Hoeneß'ün sözlerinden bile daha şaşırtıcıydı. Magdeburg maçının ardından Eberl, Karl'ın sportif açıdan bir "düşüş" yaşadığını ve "bir iki yanlış adım" attığını söyledi. Karl'ın saha dışındaki davranışları beğenilebilir de beğenilmeyebilir de. İlk tutum muhtemelen daha çok gençlere yakın. İkincisi ise "Karl"ın öncelikle bir ön ad olarak kullanıldığı dönemde doğan Hoeneß ve Eberl gibi insanlara. Ancak şu kesin: Karl şimdiye kadar gerçekten ciddi bir "yanlış adım" atmadı.

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Televizyon yorumcusu mu, menajer mi? Michael Ballack karar vermeli

Dolayısıyla menajerinin onu eleştirilere karşı kamuoyu önünde savunması son derece doğaldı. Michael Ballack, önemli maç öncesinde Eberl ve Hoeneß'ün sözlerine içerik bakımından oldukça tutarlı bir yanıt verdi. Sorun şu: Ballack bunu diğer işi kapsamında, DAZN yorumcusu olarak yaptı. Televizyon yorumcularının görevi, tarafsız analizler yapmak ve görüş bildirmektir. Özellikle günümüzde kayda değer bir kitleye ulaşıyorlar. Menajerlerin görevi ise temsil ettikleri kişileri her zaman en iyi şekilde göstermektir. İki görevi aynı anda üstlenmek kaçınılmaz olarak çıkar çatışmasına yol açar.

Ballack şu anda bağdaştırılması mümkün olmayan iki rolü birden üstleniyor. Karl'ın bir yıl önceki çıkışından beri bu durum zaten rahatsız ediciydi, ancak artık kabul edilemez. Bir televizyon yorumcusundan tarafsızlık beklemeye hakkı olan izleyicilere karşı savunulamaz. Aynı şekilde Karl'ın şu ya da bu şekilde "karşı tarafında" yer alanlara karşı da savunulamaz. Bunlar onu eleştiren yöneticiler de olabilir, onunla forma rekabetine giren takım arkadaşları da. Onlar da tarafsızlığı hak ediyor. İtibarını korumak için Ballack karar vermeli: Televizyon yorumcusu mu olacak, Karl'ın menajeri mi? Seçim yapmakta zorlanmasa gerek.

Cumartesi günü Ballack'ın bu iki rolü birden üstlenmesinin Bayern Münih'te de şaşkınlık yarattığı açıkça görüldü. Ballack'ın yanıtı sorulduğunda Eberl, gazetecilere alaycı bir bakış atıp imalı bir şekilde şunu söyledi: "Bunu DAZN yorumcusu olarak mı, yoksa oyuncunun menajeri olarak mı söyledi? Bundan tam emin değilim." Eberl, Karl hakkında aslında gereksiz olan sözleri nedeniyle içerik bakımından zor durumda olsa da Ballack'ın tartışmalı iki rolü birden üstlenmesi "sayesinde" bu durumdan oldukça kolay sıyrıldı.

Peki Karl? Dortmund'u yenerek bütün tartışmaları geri plana itme fırsatını sahada kaçırdıktan sonra hiçbir şey söylemedi. Oyuna girdikten sonra uzatma dakikalarının sonlarında şut fırsatı buldu ama galibiyet golünü atmak yerine yalnızca direğe takıldı. Yine de Bayern Münih'teki sakatlıkların çokluğu nedeniyle yakın gelecekte kendini sahada kanıtlamak için bolca fırsat bulacak gibi görünüyor.