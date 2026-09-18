Xavi, Almanya, Sırbistan ve Yunanistan ile oynanacak Uluslar Ligi maçları öncesinde kadro tercihinde birçok ismi dışarıda bıraktı. Yeni Hollanda Milli Takımı teknik direktörünün listesinde yer almayan isimlere aşağıda göz atabilirsiniz.

Frenkie de Jong, sakatlığı nedeniyle Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer almayacağını zaten biliyordu. Beklenti, oyuncunun ekim ortasında Barcelona'ya dönmesi yönünde. Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) ve Ian Maatsen (Aston Villa) da bu milli maç dönemine yetişecek kadar hazır değil.

Xavi, sakatlıklar nedeniyle bu milli maç döneminde Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten ve Xavi Simons'tan da yararlanamayacak. Bu üç oyuncu ağır sakatlıklar yaşadı ve bir süre daha rehabilitasyon sürecinde olacak. Üçü de geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nı kaçırmıştı.

Hollanda kadrosunda yer almayan en dikkat çekici isim Memphis Depay oldu. Corinthians forması giyen hücum oyuncusu, Ronald Koeman döneminde takımın değişmez isimlerinden biriydi ancak bu kez kadroya alınmadı. 26 kişilik kadroda Wout Weghorst'a da yer yok.

İki kez milli olan Luciano Valente de Xavi'nin gözüne girme şansı bulamadı. Teknik direktör için Steven Bergwijn'in Suudi Pro Ligi'nde oynaması bir sorun değil, ancak yine de davet gelmedi. Wouter Burger, Zian Flemming, Givairo Read, Stefan de Vrij ve Kees Smit de kulüplerinde kaldı.

Hollanda, Uluslar Ligi'ndeki yeni sezona 24 Eylül Perşembe günü Almanya maçıyla başlayacak. Bu yaz göreve getirilen Jürgen Klopp'un ekibi, Johan Cruijff ArenA'da konuk olacak.

Xavi'nin takımının rakibi 27 Eylül ve 4 Ekim'de Sırbistan olacak. Arada ise 1 Ekim'de Yunanistan ile karşılaşılacak. Kasım ayındaki milli maç döneminde Almanya (13 Kasım) ve Yunanistan (16 Kasım) ile oynanacak.

Xavi pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyecek. Hollanda Milli Takımı teknik direktörü, Uluslar Ligi maçları için oluşturduğu kadroyla ilgili o zaman açıklamalarda bulunacak.