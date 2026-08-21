Sporty TV ile yaptığı röportajda kanat oyuncusu, Jose Mourinho ile ilk yüz yüze görüşmesinin kendisini ne kadar etkilediğini anlattı. "Mourinho benimle konuşmak için sabah saat beşte kalktı. Bu, onun bu konuya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Madrid aradığında hayır diyemezsiniz, ben de 'Eğer beni istiyorlarsa, orada olacağım' dedim."

Portekizliye duyduğu hayranlığın büyüklüğünü Diomande bir başka sözüyle de ortaya koydu: "Onun için canımı vermeye hazırım."

Uzun süren belirsizliğin ardından Real, Fildişi Sahilli oyuncunun RB Leipzig'den transferini sonunda resmen açıkladı. İspanyol devi, gelen bilgilere göre Bundesliga ekibine 125 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Bonus ödemeleriyle bu rakam 140 milyon euroya kadar çıkabilir. Diomande, Madrid'de 2033'e kadar sözleşme imzaladı.

Diomande transfer tarihine geçti: Bundesliga'dan daha pahalı ayrılan sadece iki isim var

Böylece hücum oyuncusunun bir hayali gerçek oldu. "Bu bir rüya gibiydi, çünkü daha büyük bir kulüp yok. Bunu öğrendiğim andan itibaren artık uyuyamadım. Buna gerçekten inanamadım" dedi Diomande.

Diomande, daha geçen yaz CD Leganes'ten Leipzig'e 25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İlk Bundesliga sezonunda ise hemen ligin en iyi oyuncularından biri haline geldi. Kanat oyuncusu, 46 resmi maçta 15 gol attı ve 11 golün de asistini yaptı.

Yalnızca 125 milyon euroluk garanti bonservis bedeliyle bile Diomande, Bundesliga tarihinin en pahalı üçüncü ayrılığı oldu; 2025'te Bayer Leverkusen'den FC Liverpool'a aynı bedelle giden Florian Wirtz ile birlikte. Yalnızca Jude Bellingham (127 milyon euro) ve Ousmane Dembele (148 milyon euro), BVB'den ayrılırken daha yüksek bonservis bedellerine ulaştı.