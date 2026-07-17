"Bu bizim tarzımız değil"... Mohamed Salah'ın menajeri, oyuncunun geleceği hakkında soru işaretleri uyandırıyor

Mısırlı eski Liverpool yıldızı Muhammed Salah’ın menajeri Rami Abbas, oyuncunun geleceğini kesinleştirdiğini iddia eden basın haberlerine yanıt vererek, Salah’ın bir sonraki durağını “çok yakında” belirleyeceğini belirtti.

Salah, 9 yıl boyunca birçok bireysel ve takım şampiyonluğu kazandığı Liverpool'daki efsanevi kariyerini noktaladıktan sonra yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Abbas, bugün Cuma günü “X” platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “Mohamed Salah’ın gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz, ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz” dedi.

Abbas, "Sırf tartışma yaratmak ya da medyada yankı uyandırmak için, Muhammed Salah'ın oynamak istemediği kulüplerle müzakereye girme ya da görüşme yapma tarzımız değil" diye ekledi.

Abbas’ın açıklamaları, Kolombiyalı menajerin Salah’ın Türk kulübüne transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladığını iddia eden basın haberlerinin ardından geldi.

Beşiktaş taraftarları, dün Perşembe günü Arsenal'den transfer edilen Leandro Trossard'ın tanıtım konferansı sırasında Salah'ın adını haykırmıştı.

Diğer haberlerde ise Salah’ın bir dizi Avrupa kulübünün yanı sıra Suudi Arabistan Pro League ve ABD ligindeki kulüplerle de adı geçiyordu.

Salah'ın geleceği hâlâ belirsiz olsa da, Abbas'ın açıklamaları, 2026-2027 sezonunda hangi takımın formasını giyeceğinin yakında netleşeceğine işaret ediyor.

Salah, Mısır Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir şekilde son 16 turuna taşımıştı; ancak Firavunlar, tartışmalı bir maçın ardından Arjantin’e 2-3 yenilerek turnuvaya veda etmişti.