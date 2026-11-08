24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Bu bizim hatamız”: Xabi Alonso, Chelsea’nin Sunderland’e yenildiği maçtaki tartışmalı VAR penaltı kararının ardından hakemi suçlamadı

GOAL'ı Google'da takip edin

Xabi Alonso, Chelsea'nin Sunderland deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendi. Hakem kararları yerine takımının bitiricilik eksikliğine odaklandı. Stadium of Light'ta tartışmalı birçok VAR kararı verilmesine rağmen Chelsea teknik direktörü, puan alamamalarının başlıca nedeninin savunmadaki hatalar olduğunu vurguladı.

Reklam

Alonso, Stadium of Light'taki mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi

Alonso, Chelsea'nin Stadium of Light'ta Sunderland'e 1-0 yenildiği maçın ardından takımının aksayan yönlerinin dış etkenlerden değil, kendilerinden kaynaklandığını vurguladı. İki önemli penaltı pozisyonunun damga vurduğu karşılaşmada İspanyol teknik adam, takımının Sunderland'in savunma düzenini aşamamasına odaklandı. Belirleyici an, Levi Colwill'in Brian Brobbey'e faul yaptığına hükmedilmesinin ardından Enzo Le Fee'nin penaltıyı gole çevirmesiyle geldi. Bundan yalnızca birkaç dakika önce ise diğer ceza sahasında Cole Palmer'ın penaltı beklentisi karşılıksız kalmıştı. Maç sonrasında konuşan Alonso, hakem kararlarını bahane etmeyeceğini açıkça belirtti.

Takımı aleyhine verilen penaltıyı değerlendiren Alonso, savunmada gelişmeleri gerektiğini söyledi. Sky Sport'a konuşan Alonso, “Diğer pozisyonda, bence daha iyi savunma yapabileceği bir durum vardı. Bu bizim hatamız. Çözüm bulmaya çalışıyordum. Topu dolaştırırken biraz hız, geride savunma yapan bir takıma karşı oynarken de biraz sabır eksikti. Yeterince pozisyon üretemedik; pozisyon yaratacak kadar sabırlı ya da yaratıcı değildik. Bu yüzden gol atmaya yaklaşamadık” dedi.

Tartışmalı VAR kararları gündem oldu

İlk yarıda yaşanan iki pozisyon, Chelsea taraftarlarının tepkisine yol açtı. Önce Cole Palmer, Luke O’Nien tarafından yere düşürüldü. Ancak VAR hakemi Nick Hopton, Palmer'a yönelik herhangi bir temasın ceza sahası dışında gerçekleştiğine hükmetti ve oyunun devam etmesine karar verildi. Kısa süre sonra dikkatler, Colwill ile Brobbey'nin fiziksel mücadeleye girdiği diğer ceza sahasına çevrildi.

Alonso, basın mensuplarıyla konuşmadan önce takımının yıldız oyun kurucusunun yer aldığı pozisyonu ayrıntılı biçimde incelemediğini kabul etti. Verilmeyen penaltıya ilişkin “Cole'un pozisyonlarını izlemedim ama penaltı verilebilirdi” dedi. Ev sahibi ekibin ortaya koyduğu fiziksel mücadeleyi de gerçekçi biçimde değerlendiren teknik adam, “Buna hazırdık. Buraya gelip kazanmak için çok şey yapmamız gerektiğini biliyorduk. Kazanmaya çok da uzak değildik ama sonucu ayrıntılar ve daha iyi yapabileceğimiz şeyler belirledi. Daha iyisini yapabilirdik. Beraberliği getirecek golü atmak için yeterince şey yapmadık” ifadelerini kullandı.

Reklam
Reklam

Milli arada gelişime odaklanacak

Josh Acheampong ve Emiliano Martinez'in kuzeye yapılan deplasmanda forma giyememesi, mağlubiyetin yanında Chelsea'nin büyüyen sakatlık listesini de gündeme getirdi. Alonso, bu eksiklerin taktiksel seçeneklerini sınırladığını kabul etti ancak sonucu bunlarla gerekçelendirmeyi reddetti. Chelsea devre arasında değişikliğe gitmek zorunda kaldı: Levi Colwill'in yerine Estevao oyuna girerken Moises Caicedo da savunmada alışık olmadığı bir role çekildi. Taktiksel değişikliğe rağmen Chelsea, hücumun son bölümünde etkisiz kaldı ve karşılaşmanın ikinci yarısı boyunca Robin Roefs'u düzenli olarak sınayamadı.

Geleceğe bakan Chelsea teknik direktörü, takımının yönetiminde gelişmeyi sürdürdüğünü belirterek sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Alonso, “Burası Premier League. Bu dönemde istikrarlı olmak için hâlâ gelişiyor, kendimizi iyileştiriyoruz. Bugün kendimizi pek iyi hissetmiyoruz ama geri dönüp değerlendirme yapmak, ardından kasım ve aralık aylarında ilerlemeyi sürdürmek için zamanımız var” diye konuştu.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
Yazar Profilini Görüntüle