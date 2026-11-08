Xabi Alonso, Chelsea'nin Sunderland deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendi. Hakem kararları yerine takımının bitiricilik eksikliğine odaklandı. Stadium of Light'ta tartışmalı birçok VAR kararı verilmesine rağmen Chelsea teknik direktörü, puan alamamalarının başlıca nedeninin savunmadaki hatalar olduğunu vurguladı.

Reklam

Alonso, Stadium of Light'taki mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi

Alonso, Chelsea'nin Stadium of Light'ta Sunderland'e 1-0 yenildiği maçın ardından takımının aksayan yönlerinin dış etkenlerden değil, kendilerinden kaynaklandığını vurguladı. İki önemli penaltı pozisyonunun damga vurduğu karşılaşmada İspanyol teknik adam, takımının Sunderland'in savunma düzenini aşamamasına odaklandı. Belirleyici an, Levi Colwill'in Brian Brobbey'e faul yaptığına hükmedilmesinin ardından Enzo Le Fee'nin penaltıyı gole çevirmesiyle geldi. Bundan yalnızca birkaç dakika önce ise diğer ceza sahasında Cole Palmer'ın penaltı beklentisi karşılıksız kalmıştı. Maç sonrasında konuşan Alonso, hakem kararlarını bahane etmeyeceğini açıkça belirtti.

Takımı aleyhine verilen penaltıyı değerlendiren Alonso, savunmada gelişmeleri gerektiğini söyledi. Sky Sport'a konuşan Alonso, “Diğer pozisyonda, bence daha iyi savunma yapabileceği bir durum vardı. Bu bizim hatamız. Çözüm bulmaya çalışıyordum. Topu dolaştırırken biraz hız, geride savunma yapan bir takıma karşı oynarken de biraz sabır eksikti. Yeterince pozisyon üretemedik; pozisyon yaratacak kadar sabırlı ya da yaratıcı değildik. Bu yüzden gol atmaya yaklaşamadık” dedi.

Tartışmalı VAR kararları gündem oldu

İlk yarıda yaşanan iki pozisyon, Chelsea taraftarlarının tepkisine yol açtı. Önce Cole Palmer, Luke O’Nien tarafından yere düşürüldü. Ancak VAR hakemi Nick Hopton, Palmer'a yönelik herhangi bir temasın ceza sahası dışında gerçekleştiğine hükmetti ve oyunun devam etmesine karar verildi. Kısa süre sonra dikkatler, Colwill ile Brobbey'nin fiziksel mücadeleye girdiği diğer ceza sahasına çevrildi.

Alonso, basın mensuplarıyla konuşmadan önce takımının yıldız oyun kurucusunun yer aldığı pozisyonu ayrıntılı biçimde incelemediğini kabul etti. Verilmeyen penaltıya ilişkin “Cole'un pozisyonlarını izlemedim ama penaltı verilebilirdi” dedi. Ev sahibi ekibin ortaya koyduğu fiziksel mücadeleyi de gerçekçi biçimde değerlendiren teknik adam, “Buna hazırdık. Buraya gelip kazanmak için çok şey yapmamız gerektiğini biliyorduk. Kazanmaya çok da uzak değildik ama sonucu ayrıntılar ve daha iyi yapabileceğimiz şeyler belirledi. Daha iyisini yapabilirdik. Beraberliği getirecek golü atmak için yeterince şey yapmadık” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Milli arada gelişime odaklanacak

Josh Acheampong ve Emiliano Martinez'in kuzeye yapılan deplasmanda forma giyememesi, mağlubiyetin yanında Chelsea'nin büyüyen sakatlık listesini de gündeme getirdi. Alonso, bu eksiklerin taktiksel seçeneklerini sınırladığını kabul etti ancak sonucu bunlarla gerekçelendirmeyi reddetti. Chelsea devre arasında değişikliğe gitmek zorunda kaldı: Levi Colwill'in yerine Estevao oyuna girerken Moises Caicedo da savunmada alışık olmadığı bir role çekildi. Taktiksel değişikliğe rağmen Chelsea, hücumun son bölümünde etkisiz kaldı ve karşılaşmanın ikinci yarısı boyunca Robin Roefs'u düzenli olarak sınayamadı.

Geleceğe bakan Chelsea teknik direktörü, takımının yönetiminde gelişmeyi sürdürdüğünü belirterek sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Alonso, “Burası Premier League. Bu dönemde istikrarlı olmak için hâlâ gelişiyor, kendimizi iyileştiriyoruz. Bugün kendimizi pek iyi hissetmiyoruz ama geri dönüp değerlendirme yapmak, ardından kasım ve aralık aylarında ilerlemeyi sürdürmek için zamanımız var” diye konuştu.