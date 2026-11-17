Hollanda kaptanı Denzel Dumfries, takımının Almanya'ya 5-0 yenilmesini kolektif bir başarısızlık olarak nitelendirdi. Dumfries, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ağır yenilginin başlıca nedenleri olarak ikili mücadelelerdeki zayıflığı ve rakibe bırakılan geniş alanları gösterdi.

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Ağır yenilgi Hollanda'yı sarstı

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını Olympiastadion'da Almanya'ya aldığı sarsıcı 5-0'lık yenilgiyle tamamladı. PSV ve Inter Milan'daki başarılı dönemlerinin ardından Temmuz 2026'da İspanyol devi Real Madrid'e katılan, tecrübeli sağ bek Berlin'de ülkesinin kaptanlığını yaparken Hollanda ikinci yarıda rakibi karşısında tamamen etkisiz kaldı.

Bu ağır 5-0'lık yenilgi, Hollanda'nın bu yüzyıldaki en farklı mağlubiyeti ve 1959'dakinden sonra Almanya karşısındaki en farklı ikinci yenilgisi oldu. Buna rağmen Xavi Hernández'in takımı A2 Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak grup lideri Almanya ile birlikte mart ayındaki çeyrek finallere yükseldi.

Dumfries kötü performansı kabul etti

Maçın ardından NOS'a yaptığı ilk değerlendirmede Dumfries performansın gerçeklerini gizlemedi; sahanın genelinde göze çarpan yerleşim ve fiziksel mücadele eksikliklerine dikkat çekti.

“Kötü bir performanstı. İkili mücadelelerde çok zayıftık ve bıraktığımız alanlar çok genişti,” diyen Dumfries, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Çok sayıda seken topu kaybettik, ikili mücadelelerde zayıftık ve onlar kolayca kontra atağa çıkabildi. Bu, takım olarak başarısızlıktı. Bu bizim başımıza gelmemeli.”

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Sahadaki hayal kırıklığı büyüdü

Dumfries, maç sırasında takım içindeki gerilimin artmasına da değindi. Hayal kırıklığı ve öfkenin, Almanya'nın amansız presi karşısında sakin kalıp oyun planlarını uygulamalarını zorlaştırdığını belirtti.

“Öfke ve hayal kırıklığı var ama böyle bir maçta odaklanmayı sürdürmek zorundasınız,” dedi Dumfries.

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“Takım içinde de karşılıklı bir hayal kırıklığı vardı ve bu iyi bir şey değil.”

Hollanda'nın alanları kapatamaması, Florian Wirtz ve Brajan Gruda gibi oyuncuların oyunun temposunu belirlemesine olanak tanıdı. İlk gol ise Derry Scherhant'ın sol kanattan içeri kat ettiği pozisyonda Dumfries'in müdahale edememesinin ardından geldi.

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Çeyrek finaller için toparlanma zamanı

Yenilginin şekli Hollanda için ağır olsa da takım, Mart 2027'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerine hazırlanırken bu hayal kırıklığını hızla geride bırakmak zorunda.

Dumfries ve takım arkadaşları, kış arasını toparlanmak için kullanacak. Eleme turlarında Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşılaştıklarında takım olarak böylesine bir çöküşün tekrarlanmasına tahammül edilemeyeceğinin farkındalar.