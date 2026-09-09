“Elbette Bayern’da da Bradley ile ilgilendik” sözleriyle, Alman rekortmeninin sportif yönetim kurulu üyesi Sport Bild ile yaptığı röportajda bunu doğruladı.

Bununla birlikte, Münih ekibinin Fransız hücum oyuncusunun transferinin peşine düşmemesine yol açan şeyin, toplam mali paketin sonunda fazla yüksek olması olduğu belirtildi. Eberl, “Böyle rakamlar duyduğunuzda, bu bizim için fazla oldu” dedi.

Barcola, geride kalan transfer döneminde yaklaşık 125 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain’den Liverpool’a transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncunun, Kırmızılar’da dokuz yılın ardından LFC’den ayrılan Mohamed Salah’ın yerini alması bekleniyor.

Barcola, hem bu yaz hem de geçen yaz sık sık Bayern Münih’e transfer olacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Eberl ile Fransız oyuncu arasındaki temas ise biraz daha eskiye dayanıyordu; bugünkü FCB sportif yönetim kurulu üyesi, onu bir dönem RB Leipzig’e, Bundesliga’ya getirmek istemişti.

Eberl, “Açık konuşmak gerekirse Bradley’yi Leipzig dönemimden beri tanıyorum. Onu RB’ye getirmek istemiştim. O zaman oturup bunu konuşmuştuk. Bu yüzden Bradley ile daha yakın bir ilişkim vardı. Yani her zaman bir ilgi söz konusuydu” ifadelerini kullandı.

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Bradley Barcola yerine Bayern Münih’e kim transfer oldu?

Alman rekortmeni, ayrılan Leroy Sane ve Kingsley Coman’ın yerine aday olarak geçen sezon öncesinde sonunda Barcola’yı listesine almıştı, ancak nihai olarak Liverpool’dan 70 milyon euro bonservis bedeliyle Säbener Straße’nin yolunu tutan Luis Diaz’ı tercih etti.

Bu kararın Bayern için son derece isabetli olduğu ortaya çıkacaktı. Diaz, FCB formasıyla ilk sezonunda teknik direktör Vincent Kompany’nin takımında doğrudan vazgeçilmez isimlerden biri oldu; tüm kulvarlarda çıktığı 55 maçta 27 gol ve 23 asistlik katkı sağladı.

Eberl, “Luis Diaz ile pahalıya mal olan bir karar verdik, ancak bu Bradley’ninkinden farklı bir ölçekteydi. Ayrıca Diaz, insanların onun için stadyuma geldiği bir oyuncu. Kendisiyle son derece mutluyuz” dedi.