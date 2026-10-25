“Bu bize bağlı”: Gennaro Gattuso, Parma galibiyetiyle Serie A’da liderliğe yükselen Lazio’yu ayakları yere basmaya çağırdı

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, takımının Parma karşısında aldığı kritik galibiyetle Serie A’da liderliğe yükselmesinin ardından sakinlik çağrısı yaptı. Mevcut konumlarının yarattığı heyecana rağmen eski Milan teknik direktörü, Lazio’nun puan tablosuna takılmak yerine uzun vadeli gelişimine odaklanması gerektiğini vurguladı.

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Puana değil, gelişim sürecine odaklanmak

Lazio, Serie A'nın zirvesinde güçlü bir konumda olsa da Gattuso, oyuncularının ayaklarının yere basmasını istiyor. Taraftarlar kupa hayalleri kurarken Gattuso, sezonun bu erken aşamasında şampiyonluk yarışına ilişkin söylemleri geri çeviriyor. Odağında kulübün adım adım gelişmesi ve taraftarlarla kurduğu ilişki var. Teknik direktör, takım ilerleme kaydetse de antrenman sahasındaki sıkı çalışmayla yakaladığı ivmeyi kaybetmemek için mütevazı kalması gerektiğini vurguladı.

Gattuso, Sky Sport Italia'ya şöyle konuştu: “Puan durumu mu? Bu bize bağlı ama bence maç maç düşünmeliyiz. Puan tablosunun zirvesi bizi ilgilendirmiyor, bizim orada işimiz yok. Ancak bu kulübün tarihinde küçük bir sayfa yazıyoruz. Her maçta stadyuma gelenlerin sayısı biraz daha artıyor. Takımı selamlamaya gelen Curva'ya teşekkür ediyorum. Mütevazı kalıp yolumuza devam etmeliyiz. Sonunda nereye vardığımızı göreceğiz.”

Başarı için doğru zihniyeti korumak

Takımının Parma karşısında maç ilerledikçe daha iyi oynadığı performansı değerlendiren teknik direktör, oyuncularının yaklaşımında önemli bir değişim olduğunu belirtti. Yavaş başladıkları ilk bölümün ardından oyunda üstünlüğü ele geçirip zirveye çıkmak için gereken üç puanı almalarına dikkat çekti.

Teknik direktör, “Çok iyi bir zihniyet vardı. İlk yarıda yavaştık ve biraz aptallar gibiydik ama ikinci yarıda kendimizi gösterdik. Son iki maçta geliştik, oyundan kopmuyoruz. Böyle devam etmeliyiz. Fiziksel olarak iyi durumdayız. Harekete geçtiğimizde rakiplerimizi zorluyoruz. Düşük tempoda oynamamalıyız çünkü böyle oynarsak tehlike yaratamıyoruz” dedi.

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Gattuso, takımın sezonun önceki bölümünden çıkardığı dersleri artık benimsediğine inanıyor. “Bu takımın oynama, çalışma ve maçı yorumlama biçiminde bir zihniyet var. Juventus karşısında gördüğüm aşamayı tamamladık” diye ekledi.

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Dinç oyuncular Lazio'ya ligde avantaj sağlıyor

Lazio'nun yükselişine katkıda bulunan etkenlerden biri, bazı rakiplerinin aksine hafta içinde Avrupa maçları oynamaması. Daha hafif maç programı, Gattuso'nun daha yoğun bir antrenman düzeni uygulamasına ve oyuncularının hafta sonu maçlarına fiziksel ve zihinsel olarak hazır çıkmasına olanak tanıdı. Teknik direktör, bu düzenin lig sonuçlarına yansıyan bir rekabet avantajı sağladığına inanıyor.

Gattuso, “Haftada bir maç oynamak bize iyi antrenman yapma, oyunculara yeterli yükleme yapma ve onları dinlendirme imkânı veriyor. Yüksek yoğunlukta çalışabiliyoruz. İki gün sıkı çalışıyoruz, bir gün dinleniyorlar. Döndüklerinde de dinç ve zihinleri açık oluyor. Bu bize kesinlikle avantaj sağlıyor” dedi.

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Stadio Olimpico tribünleriyle bağ kurmak

Gattuso'nun oyunla kurduğu duygusal bağ, maç sırasında taraftarları harekete geçirmek için tribünlere yaptığı işaretlerde görüldü. Atmosferin takımın zor anları aşmasında önemli rol oynadığını kabul eden Gattuso, tribünlerden gelen enerjinin oyuncuların sezon boyunca yüksek tempolu oyunlarını sürdürmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

“Taraftarlara gelince, o hareket içimden öyle geldi. Desteğe ihtiyacımız vardı ve gelenlere teşekkür ediyorum. Beni dinlediklerini söylemeliyim. Biraz adrenalin hissettim, ortamın sıcaklığını artırdılar ve ben de bunu hissettim, duygularımı dışa vurdum” dedi.