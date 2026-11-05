Lens orta saha oyuncusu Michael Cuisance, takımının çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Como'ya 9-1 yenilmesinin ardından takım arkadaşlarını sorumluluk almaya çağırırken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Cesc Fabregas'ın İtalyan ekibi, Fransa'da acımasız bir performans sergileyerek Şampiyonlar Ligi'nin modern dönemindeki en farklı deplasman galibiyetine imza attı.

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Duygusal orta saha oyuncusu taraftarlardan özür diledi

Cuisance, takımının 4. maç haftasında dokuz gol yediğini gördükten sonra büyük üzüntü yaşadı. Como, Bayern Münih'in 2024'te Dinamo Zagreb karşısında attığı gol sayısına ulaşarak Şampiyonlar Ligi döneminde bir maçta kaydedilen en yüksek gol sayısını egale etti.

Yunan forvet Tasos Douvikas, yedinci dakikada gol perdesini açtıktan sonra hat-trick yaptı. Tenerife doğumlu Nico Paz ise ilk yarı bitmeden takımının üçüncü golünü attı ve hayatını kaybeden forvet Jesus de Miguel'i anan bir tişört gösterdi.

Gözleri kızarmış halde Canal+ kanalına konuşan Cuisance şunları söyledi: "Söyleyecek söz bulamıyorum. Takımın toparlanması gerekiyor, daha iyisini yapmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bu Avrupa Kupası'nın hakkını vermeliyiz. Bugün bunun gereğini yerine getiremedik, yeterince iyi değildik. Taraftarlardan özür diliyoruz."

Utanç verici çöküş, dürüst bir değerlendirme gerektiriyor

Kaptan Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, sonradan oyuna giren Mattia Liberali, Martin Baturina ve uzatma dakikalarındaki golü VAR tarafından onaylanan 18 yaşındaki Matteo Papaccioli de gol attı. Ev sahibi ekip adına Ruben Aguilar ise 65. dakikada kornerden gelen topa voleyle vurarak golü buldu. Sekiz gol farkla kazanan konuk ekip, Liverpool'un Besiktas ve Real Madrid'in Malmo karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetleri egale etti. Ayrıca Feyenoord'un Eylül 1971'de Olympiakos Nicosia'yı 9-0 yendiği maçtan bu yana Avrupa Kupası'nda deplasmanda dokuz gol atan ilk takım oldu.

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Ağır yenilginin ardından takım arkadaşlarını direnç göstermeye çağıran Cuisance sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu her zaman üzücüdür. Rekabetçi biriyseniz az ya da çok farkla olsun, kaybetmekten hiçbir zaman hoşlanmazsınız. Bu bir yenilgi değil, bir ders. Bundan ders çıkarmalıyız. Takımın nasıl bir karaktere sahip olduğunu göreceğiz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Hayatımda çok daha kötü şeyler yaşadım. Bugün yaşananlar bir ders olmalı; buradan bir şeyler öğrenmiş olarak ayrılmalıyız. Söylediğim gibi, bunun tek yolu var: öğrenmek, çok çalışmak ve herkesin kendini sorgulaması."

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İtalyan ekibinin hızlı yükselişi sürüyor

2018-19 sezonunda dördüncü kademe olan Serie D'de mücadele eden Como, 2019'da Endonezyalı milyarderler Robert Budi Hartono ve Michael Bambang Hartono'nun sahibi olduğu Londra merkezli medya şirketi Sent Entertainment tarafından satın alınmasının ardından dönüşüm geçirdi. Şirket başlangıçta genç Endonezyalı oyuncuları ekrana taşıyacak bir televizyon projesi planlıyordu.

Feyenoord'a kaybettiği maçın öncesinde RB Leipzig'i, sonrasında ise Manchester United'ı yenen Como, dört maçta attığı 19 golle dördüncü sırada yer alıyor. Feyenoord, Eylül 1969'da İzlanda ekibi KR'yi 12-2 yenerek Avrupa Kupası'nın genel rekorunu kırmıştı. Como'nun dört maçta ulaştığı gol sayısı da Queens Park Rangers'ın 1976-77 UEFA Kupası'ndaki performansıyla eşit.

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Fransız ev sahibi ekipten acil reaksiyon bekleniyor

Lens, yaklaşan kasım ayındaki millî maç arasından önce Ligue 1'deki mücadelesine dönerken sarsılan gururunu onarmak için hızla toparlanmak zorunda. Cuisance ve takım arkadaşları, bu ayın ilerleyen günlerinde Avrupa maçları yeniden başlamadan önce çarşamba günkü savunma çöküşünden ders çıkardıklarını kanıtlamaya çalışırken ciddi bir karakter sınavıyla karşı karşıya. Öte yandan yükselişini sürdüren Como, Avrupa'da yakaladığı tarihî ivmeyi bu hafta sonu Serie A'ya taşımayı hedefliyor.