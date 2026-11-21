Mykhailo Mudryk, kanat oyuncusunun doping cezasına ilişkin sert anlaşmazlık büyürken Andriy Shevchenko’yu yalan söylemekle suçladı. Tottenham Hotspur’da kiralık oynayan futbolcu, Ukrayna Futbol Federasyonu’nun pozitif çıkan testine ilişkin soruşturmayı kasıtlı olarak yanılttığını kanıtlayan somut delilleri olduğunu öne sürüyor.

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Mudryk, Shevchenko’yu yalancılıkla suçladı

Mudryk’in doping ihlali nedeniyle aldığı uzun süreli cezanın ardından yaşanan sert tartışma yeni bir boyut kazandı. Tottenham’ın kanat oyuncusu, Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF) Başkanı Shevchenko’yu kamuoyu önünde yalan söylemekle suçladı . Şu anda Chelsea’den bir sezonluğuna kiralanan Mudryk’e, Kasım 2024’ten Temmuz 2026’ya kadar sürecek bir men cezası verildi .

Ceza, yasaklı madde meldonyum testinin pozitif çıkmasının ardından verildi. Hücum oyuncusu, pozitif çıkan testi ve ardından sahalardan uzak kalmasından UAF’yi sorumlu tutuyor. Yasaklı maddenin, Ukrayna Millî Takımı’yla görevdeyken vücuduna girdiğine inanıyor.

Shevchenko, suçu başkasına yükleme girişiminde bulunulduğunu öne sürdü

Shevchenko’nun son açıklamalarının ardından karşılıklı suçlamalar sertleşti. Chelsea ve AC Milan’ın eski forveti, Mudryk’in temsilcilerinin bir UAF çalışanından pozitif çıkan testin sorumluluğunu gerçeğe aykırı biçimde üstlenmesini defalarca istediğini öne sürdü.

Shevchenko, kanat oyuncusunun şikâyetlerini “çalışanlarımıza yönelik asılsız bir iftira” olarak nitelendirerek sözlerini geri almasını istedi. Mudryk ise cuma günü yayımladığı açıklamada iddiaları sert bir dille reddetti.

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Mudryk, BBC’nin aktardığı açıklamasında suçlamayı kesin bir dille reddederek “Ne ben ne de temsilcilerim böyle bir talepte bulunduk” dedi.

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Mudryk, UAF’nin skandalla arasına mesafe koymak için soruşturmayı yanıltmaya çalıştığında ısrar ediyor. Federasyonu ayrıca taleplerine defalarca geç yanıt vermek ve kritik belgeleri avukatlarından kasıtlı olarak saklamakla suçladı.

Mudryk, “Ekibim ve ben, meldonyuma nasıl maruz kalmış olabileceğimi ve varsa bundan kimin sorumlu olabileceğini belirlemek için UAF’den defalarca yardım istedik” diye açıkladı. “Avukatlarım, o dönemde UAF’ye gönderdikleri birkaç mektupta bağımsız olarak doğrulanabilecek gerçek bilgileri aradığımızı açıkça belirtti. Bu mektuplardan biri bugün erken saatlerde UAF tarafından medyaya sızdırıldı ve avukatlarımın ‘doğru, doğrulanabilir ve güvenilir bilgi’ istediğini açıkça gösteriyor.

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“Ayrıca UAF defalarca yardımcı olmadı ve davayla arasına mesafe koymak için ekibimi yanıltmaya bile çalıştı. Örneğin UAF çalışanları, duruşmamda UAF’nin takviye ürünlerini kullanmadığım yönünde ifade verdi; Sayın Shevchenko da açıklamasında bu iddiayı yineledi. Ancak onların antrenman kamplarında bu ürünleri kullandığımı kanıtlayan WhatsApp mesajlarım var. Yani tekrarladıkları iddiaların yanlış olduğunu kanıtlayan delillerim var.”

Anlaşmazlık uzayabilir

Kamuoyu önündeki bu çatışma, Ukrayna’nın en çok tanınan aktif oyuncusu ile ulusal federasyon arasındaki ilişkinin tamamen koptuğunu gösteriyor. Shevchenko görevde kaldığı sürece Mudryk’in millî takım geleceği artık son derece karanlık görünüyor.