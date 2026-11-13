Morgan Rogers, Chelsea'deki takım arkadaşı Cole Palmer'ı güçlü bir şekilde savunarak orta saha oyuncusunun İngiltere millî takımına yeterince bağlı olmadığı yönündeki iddiaları “yalan” diye niteledi. Rogers'ın açıklamaları, İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Palmer'ın sakatlık nedeniyle birkaç kez kadrodan çekilmesinin ardından millî takım için oynama durumunu sorgulamasından sonra geldi.

Reklam

Rogers, ‘saçmalık’ olarak nitelediği iddialara yanıt verdi

Chelsea'nin yıldızı, 24 yaşındaki Palmer'ın İngiltere milli takımına tam olarak bağlı olmadığı yönündeki iddiaların ardından oyuncuya destek verdi. Tartışmalar, Tuchel'in Palmer'ın kendisini gösterme fırsatlarını birkaç kez kaçırdığına dikkat çekmesiyle alevlendi. Palmer, kas sorunları nedeniyle son milli takım dönemlerinde kadrodan çekilmişti. Şu anda sağlıklı olmasına rağmen kasım ayında Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna alınmadı.

Manchester City altyapısında Palmer ile birlikte yetişen Rogers, durumu açıklığa kavuşturabilecek konumda olduğunu düşünüyor. İngiltere'nin Wembley'de Hırvatistan'ı 2-1 yenmesinin ardından Rogers, Chelsea'li oyun kurucuya yönelik sorgulamalara tepkisini açıkça ortaya koydu. Rogers, BBC Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, “Bu bir yalan. Burada olmak istiyor. Kadroya çağrılmak ve her zaman yaptığı gibi gelip ülkesini temsil etmek istiyordu. İnsanlar bunu sadece bir haber olarak görüyor ve kolay olanı söylüyor” dedi.

Uzun vadeli geleceğini gözetiyor

Meselenin temelinde Palmer'ın uzun vadeli fiziksel sağlığı yatıyor gibi görünüyor. Stamford Bridge'deki çıkış sezonundan bu yana tekrarlayan sakatlıklarla mücadele eden yaratıcı orta saha oyuncusu, son iki yılda yalnızca üç kez milli formayı giyebildi. Rogers, Palmer'ın ciddi bir sakatlık riskine girmek yerine yıllar boyunca üst düzeyde oynayabilmek için vücuduyla ilgili zor kararlar almak zorunda kaldığını anlattı.

Rogers sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl sakatlıklar nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini hepimiz biliyoruz. O zamandan beri bu sakatlıklarla uğraştığını da şahsen biliyorum. Geçen yıl sakatlıkları yüzünden moralinin çok bozuk olduğu bir dönem geçirdi ve sahada kendisini yüzde 100 iyi hissetmedi. Burada olmak ve kendisinin en iyi hâlini ortaya koymak istiyor. Elbette istiyor, kim istemez ki? Ama vücudunu da düşünmek zorunda.”

Reklam Reklam

İngiltere'yi temsil etme isteği

Rogers, Palmer'ın ruh hâline de değinerek oyuncunun İngiltere formasını giymeyi hâlâ çok istediğini belirtti. Futbola duyduğu açık tutkuyu hatırlatarak Palmer'ın ülkesi için oynamak konusunda herhangi bir çekincesi olduğu fikrini reddetti. Rogers, eleştirmenleri daha fazla empati göstermeye çağırdı ve oyuncunun maç yükünü yönetmesinin uzun vadede hem kendisinin hem de milli takımın “iyiliği için” gerekli olduğunu söyledi.

Related Topics

Gelecek maçlar ESP UEFA Nations League A 14:45 ENG

Rogers, “10-15 yıl oynamak istiyor, bu yüzden kendisini de gözetmek zorunda. Uzun vadede herkesin iyiliği için kısa vadede kendisini gözetmesi gerekiyorsa bunu yapmalı ve siz de onu tamamen desteklemelisiniz. Bunun İngiltere'yle ya da İngiltere için oynamak istememesiyle hiçbir ilgisi yok. İnsanların İngiltere için oynamak isteyen birini sorgulaması gerçekten saçmalık. Yüzündeki sevinci ve gülümsemeyi, oyunu ne kadar sevdiğini görüyorsunuz. Bu yüzden ben açıkçası buna anlam veremiyorum, o da veremiyor. Ama bununla başa çıkmak zorunda. Yine de sizi temin ederim ki burada olmak ve ülkesi için oynamak istiyor” dedi.

İngiltere, Madrid'de Uluslar Ligi'nde başarı arıyor

İngiltere, Hırvatistan karşısında aldığı zorlu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu maçta kaptan Harry Kane de tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Rogers'ın golüyle öne geçen İngiltere'ye Hırvatistan, ikinci yarının başlarında Peter Sucic'in attığı beraberlik golüyle karşılık verdi. Belirleyici an ise 64. dakikada geldi: Rekor kırdığı 126. milli maçına çıkan Kane, kritik penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek galibiyeti getirdi.

Reklam

Rogers ve takım arkadaşları, pazar günü İspanya'yla karşılaşmak üzere Madrid'e giderken bu olumlu havayı kritik deplasman maçına taşımayı umuyor. Son Avrupa şampiyonunu yenmek, İngiltere'nin Uluslar Ligi A3 Grubu'nu çok istediği liderlik koltuğunda bitirmesini resmen garantileyecek.