Michael Carrick, Bournemouth karşısında alınan küçük düşürücü 3-0'lık yenilginin geleceği hakkında ciddi soru işaretleri yaratmasına rağmen Manchester United'a veda etmediğini vurguladı. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör, kulüp son 40 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşarken görevden alınıp alınmayacağı konusunda hiçbir bilgisi olmadığını kabul etti.

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40 yılın en kötü sezon başlangıcı

Carrick, büyük baskı altında. United'ın Bournemouth karşısında aldığı moral bozucu 3-0'lık yenilginin ardından kulüp, bir sezona son 40 yıldaki en kötü başlangıcını yapmış durumda.Sahasındaki bu ağır mağlubiyetten yalnızca birkaç gün önce United, Como karşısında 4-1'lik ezici bir yenilgi almıştı. Üst üste gelen bu kötü performanslar Carrick'i görevden ayrılmanın eşiğine getirirken, son yenilgi sırasında deplasman taraftarları da ona yüksek sesle sataştı.

Deplasman taraftarlarının tepkisine rağmen Carrick, tünele yönelirken United taraftarlarından sıcak bir karşılık gördü. Ancak kulüpteki uzun vadeli geleceği hâlâ büyük belirsizlik taşıyor.

Teknik direktörden veda yok

Artan baskıya rağmen Carrick, taraftarlara veda ettiği yönündeki iddiayı kesin bir dille reddetti. Yaygın spekülasyonlara karşın görevini sürdürdüğünü belirtti.

Teknik direktör, son düdüğün ardından CEO Omar Berrada ve sportif direktör Jason Wilcox ile kısa bir görüşme yaptığını doğruladı. Ancak kulüp yönetiminin kendisini görevden alıp almayacağından hiç emin değil.

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Carrick, Independent tarafından aktarılan açıklamasında, “Benim açımdan bir veda değildi,” dedi. “Her maçtan sonra olduğu gibi kısa bir görüşmeydi, olağan dışı bir şey yoktu. Ne olacağını göreceğim. Durumun tamamen farkındayım.

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“Dürüst olmak gerekirse özellikle bir şey beklemiyorum. Her zamanki gibi devam ediyorum. Burayı seviyorum. Hangi konuda nasıl bir karar verilirse verilsin, futbol kulübü için en iyisi olduğunu düşündüğüm şeyi her zaman yapacağım. Durum bundan ibaret. Her iki yönde de bir beklentim yok.”

Soyunma odasında hayal kırıklığı

Takımın kötü gidişatı oyuncuları duygusal açıdan ciddi biçimde etkiledi. Carrick, takımının bu olumsuz gidişatı tersine çevirmeyi gerçekten önemsediğini vurguladı. Teknik direktör, çalkantılı bir dönemde tribünlerden gördüğü destek için de minnettarlığını dile getirdi.

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“Şu anda soyunma odasında yoğun duygular ve büyük bir hayal kırıklığı var. Oyuncuların birçoğu oldukça incinmiş ve hayal kırıklığına uğramış durumda,” dedi. “Umursamıyor ya da bu durumda olmak istiyor değiller. Herkesle tek tek konuşmadım ama konuştuğum oyuncular bundan çok etkileniyor.”

Carrick, “Taraftarların bu şekilde karşılık vermesi karmaşık duygular yaşattı. Onlarla aramızdaki bağı ve takdirlerini hissediyorum; bunun değerini gerçekten biliyorum,” diye ekledi.

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Kritik Chelsea maçı yaklaşıyor

Carrick, United yönetiminin göreviyle ilgili vereceği kararı bekleyecek. Yönetim onun görevde kalmasına karar verirse teknik direktörü sezonu kurtarmak için çok zorlu bir görev bekliyor. Savunmadaki süregelen zaafları gidermek ve takımın özgüvenini yeniden sağlamak için zaman hızla azalıyor. Manchester United, bu hafta sonu kritik bir Premier Lig maçında Chelsea ile karşılaşacak.