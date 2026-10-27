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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Bu bir UFO mu?! Stadyumun üzerinde havada asılı duran drone görülünce Carabao Kupası maçı durduruldu, polis müdahale etti

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Arsenal'ın Fleetwood Town ile oynadığı Carabao Kupası maçı, salı akşamı izinsiz bir drone nedeniyle tuhaf bir şekilde durakladı. Yetkililer, drone'un görülmesi üzerine oyunu durdurdu. Dördüncü tur mücadelesi başlayalı henüz birkaç dakika olmuşken fark edilen kimliği belirsiz nesne, Highbury Stadyumu'nda güvenlik endişelerine yol açtı.

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Highbury'deki gizem kupa maçını durdurdu

Carabao Cup sık sık beklenmedik olaylara sahne oluyor, ancak Arsenal'ın Fleetwood Town deplasmanında yaşananları çok az kişi tahmin edebilirdi. İlk düdükten yalnızca birkaç dakika sonra, gizemli bir drone'un doğrudan sahanın üzerinde asılı kalmasıyla maç aniden durdu.

League Two ekibi, Premier League devine karşı önemli bir maç oynuyordu. Ancak oyuncular ve taraftarlar şaşkınlık içinde gökyüzüne bakarken dikkatler hızla sahadan uzaklaştı. Hakem Michael Salisbury, sekizinci dakikada oyunu durdurup stadyumun güvenlik yetkilileri ve iki takımın teknik ekipleriyle görüşmek zorunda kaldı.

Maç öncesinde coşkulu bir atmosfere sahip olan Highbury Stadyumu'nda, duraklama yaklaşık on dakika sürünce yerini kafa karışıklığına bıraktı. Oyuncular başlangıçta sahada kalıp birbirlerine pas vererek hareketli kalmaya çalıştı. Ancak durum değerlendirilirken hakem sonunda iki takımın oyuncularını da taç çizgisine yönlendirdi. SkySports'a göre, kimliği belirlenemeyen uçan cisim tribünlerden birinin üzerinde hareketsiz dururken bazı seyirciler uzaylıların varlığına ilişkin şakalar bile yaptı. İngiliz profesyonel futbolunda nadiren görülen bir manzara ortaya çıktı.


Polis devreye girdi

Fleetwood Town yetkilileri, drone'un kulüp veya yayın ekipleri tarafından kullanılan, izinli bir cihaz olmadığını doğrulayınca güvenlik prosedürleri derhal uygulamaya kondu. Maçın başka bir kesinti yaşanmadan güvenli biçimde devam edebilmesi için yerel yetkililerin hızla müdahale etmesi gerekiyordu.

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The Sun'ın haberine göre polis, cihazı kullanan kişiyi bulduğunu maç görevlilerine bildirdi. Hava sahasının güvenli olduğu teyit edilince maçın yeniden başlaması mümkün oldu.

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Duraklama toplamda yaklaşık sekiz dakika sürdü. Bu sırada taraftarlar, havadaki ziyaretçiyle ilgili çeşitli tezahüratlarla vakit geçirdi. Drone sonunda stadyum çevresinden uzaklaşınca gerginlik dağıldı ve dikkatler sahadaki güçler arasındaki mücadeleye döndü. Sky Sports'un doğruladığı üzere, stadyumun güvenlik sorumlusu onay verdikten sonra oyun hakem atışıyla yeniden başladı.

Arteta ve Arsenal odağını koruyor

Dikkat dağıtıcı olaya rağmen Mikel Arteta'nın ekibi, bu organizasyonda gol yemeden dördüncü tura ulaşan Fleetwood karşısında konsantrasyonunu korumak zorundaydı. Arsenal teknik direktörü maç öncesinde rakibe saygı göstermenin önemini vurgulamıştı. The Independent'ın haberine göre Arteta, "İtibarımız, gururumuz, her şeyimiz söz konusu. Bu yüzden her futbol maçında, özellikle de farklı bir ligden bir takıma karşı oynarken, oyuna ve her rakibe saygı gösterin; çünkü bunu hak ediyorlar. Ardından kazanmaya ve onlardan biraz daha iyi oynamaya çalışın," demişti.

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İspanyol teknik direktör, kupa maçlarının taşıdığı risklere dikkat çekerek değerlendirmesini şöyle sürdürmüştü: "Riskin farkındayız. Futbolda belirli açılardan rakibinizle başa baş mücadele edebildiğiniz anda işler çok dengeli hâle gelebilir. Bu yüzden maçı kazanabilmek için temel prensiplerimizin ve alışkanlıklarımızın en üst düzeyde olması gerekiyor."

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

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